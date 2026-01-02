Dolar
Dünya

Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'un tutukluluğu Kuzey Kore'ye İHA gönderdiği gerekçesiyle 6 ay uzatıldı

Güney Kore'de mahkeme, Aralık 2024’teki sıkıyönetim ilanı nedeniyle tutuklu bulunan eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün tutukluluk süresini 6 ay uzattı.

Emirhan Demir  | 02.01.2026 - Güncelleme : 02.01.2026
Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'un tutukluluğu Kuzey Kore'ye İHA gönderdiği gerekçesiyle 6 ay uzatıldı

Ankara

Güney Kore'de mahkeme, Aralık 2024’teki sıkıyönetim ilanı nedeniyle tutuklu bulunan eski Devlet Başkanı Yoon'un "Ekim 2024'te Kuzey Kore'ye kışkırtma amaçlı insansız hava araçları (İHA) gönderdiğine" yönelik iddiaların ardından tutukluluk süresini 6 ay uzattı.

Yonhap ajansının haberine göre, Seul Merkez Bölge Mahkemesi, 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanının ardından görevden alınan ve ilgili soruşturma kapsamında daha önce iki kez tutuklanan Yoon hakkında geçen ay ortaya çıkarılan bulgular sonrası harekete geçti.

Mahkeme, sıkıyönetim ilanı öncesinde hazırlık yaptığı dönemde "Kuzey Kore'ye İHA'lar göndererek misilleme için kışkırttığı" iddia edilen Yoon hakkında tutuklama kararı verdi.

Böylece Yoon'un normal şartlarda 18 Ocak'ta sona ermesi gereken tutukluluğu, savcıların talebi üzerine "delillerin yok edilme riski" gerekçe gösterilerek 6 ay daha uzatıldı.

Geçen ay özel savcı ekibi, Yoon'un sıkıyönetim ilanına ilişkin 6 aylık soruşturmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmış, hazırlıkların bir yıl öncesinden başladığı belirtilmişti.

Yoon'un bu dönemde sıkıyönetim ilanını haklı göstermek için Ekim 2024 civarında Kuzey Kore'ye İHA'lar göndererek misilleme yapmalarını beklediği ancak bu planın başarısız olduğu öne sürülmüştü.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclisin bu kararı kaldırması üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan 2025'te verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran 2025'te Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

