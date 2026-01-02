Dolar
Dünya

Güney Kore, ABD keşif filosunun kapatılmasıyla "ortak savunma duruşunun" etkilenmemesini istiyor

Güney Kore Savunma Bakanı Ahn Gyu-back, ülkede keşif göreviyle konuşlu ABD filosunun geçen ay faaliyetlerine son verilmesine ilişkin adımın, iki ülke arasındaki "ortak savunma duruşunu" etkilememesi için gerekeni yapacağını söyledi.

Damla Delialioğlu  | 02.01.2026 - Güncelleme : 02.01.2026
Ankara

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore'de keşif göreviyle konuşlu bir ABD filosunun operasyonlarına son verilmesi, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin 28 bin 500 kişilik ABD Kore Kuvvetleri (USFK) kadrosunda azalmaya gidebileceği endişelerini alevlendirdi.

Savunma Bakanı Ahn, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD ordusunda birçok değişiklik yaşandığını ve bu değişikliklerin sadece "ilgili birimi" etkilemediğini belirtti.

USFK'yi ilgilendiren konuların önceden istişare edilmesinin zorunlu olduğunu vurgulayan Ahn, bu sebeple filonun faaliyetlerinin durdurulmasına yönelik adımın arkasında "başka bir konu" olduğunu ifade etti.

Ahn, bu meselenin iki ülke arasındaki "ortak savunma duruşunu" etkilememesi için gerekeni yapacağına ve gelecek hafta Camp Humphreys'e yapacağı ziyaret sırasında konuyu gündeme getireceğine işaret etti.

ABD Kongre Araştırma Servisinin (CRS) yayımladığı raporda, Pyeongtaek kentindeki ABD askeri üssü Camp Humphreys'de konuşlu bulunan ve keşif yapmakla görevli uçak filosunun operasyonlarına 15 Aralık 2025 itibarıyla son verildiği bildirilmişti.

17. Süvari Alayına bağlı 5. Hava Süvari Filosu (5-17 ACS), ABD'nin savunma operasyonlarına daha fazla istikrar sağlamak ve bu ülkedeki askeri hazırlık seviyesini artırmak amacıyla 2022'de faaliyete geçmişti.

