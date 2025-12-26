Dolar
Dünya

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon için sıkıyönetim davasında 10 yıl hapis istendi

Güney Kore’de eski Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol’ün, Aralık 2024’teki sıkıyönetim girişimine ilişkin görülen bir davada 10 yıl hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Bekir Aydoğan  | 26.12.2025 - Güncelleme : 26.12.2025
Ankara

Yonhap'ın haberine göre, özel yetkili savcı Cho Eun-suk liderliğindeki soruşturma ekibi, Seul Merkez Bölge Mahkemesinde sıkıyönetim girişimine ilişkin görülen davanın karar duruşmasında eski Devlet Başkanı Yoon için hapis cezası talebinde bulundu.

Özel savcı ekibi, Yoon’un “suç teşkil eden eylemlerinin hukuk ve düzeni ciddi şekilde zedelediğini ve ona güvenerek başkan seçen halkta büyük bir yaraya yol açtığını” belirtti.

Savcılar, “gözaltına alınmayı engelleme, kabine üyelerinin haklarını ihlal etme, yabancı basına yalan bilgiler yayma ve telefon kayıtlarını yok etme” suçlamaları dahil Yoon için toplamda 10 yıl hapis cezası talep etti.

Yoon, sıkıyönetim girişimiyle ilgili suçlamalar nedeniyle 3 ayrı davada daha yargılanıyor.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclisin bu kararı kaldırması üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran'da Meclis'te yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

