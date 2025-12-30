Güney Kore, Saeul-3 nükleer reaktörünün işletilmesine onay verdi

Dolar
Dünya

Güney Kore'de Nükleer Güvenlik ve Emniyet Komisyonu, ülkenin uçak saldırılarına dayanacak şekilde tasarlanan ilk nükleer reaktörü olan Saeul-3'ün işletilmesini onayladı.

Şilan Turp  | 30.12.2025 - Güncelleme : 30.12.2025
Ankara

Yonhap'ın haberine göre, Ulsan kentinde bulunan Saeul Nükleer Enerji Santrali sahasında yer alan yerli üretim Saeul-3 reaktörüne ilişkin toplantı yapıldı.

Güney Kore Nükleer Güvenlik ve Emniyet Komisyonu Başkanı Choi Won-ho, toplantının ardından yaptığı açıklamada, reaktörün işletilmesine onay verildiğini belirtti.

Choi, söz konusu kararın, Saeul-3'ün güvenliğinin yasal prosedürlere uygun şekilde, bilimsel ve teknolojik temellere dayanarak kapsamlı biçimde incelenmesi sonucunda alındığını ifade etti.

Ticari olarak 2026'da devreye alınması planlanan reaktörün altı ay boyunca pilot işletme sürecinden geçeceğini belirten Choi, kullanım öncesi denetimler ile güvenlik kontrollerinin nükleer yakıt yükleme süreci ve deneme işletmesi aşamalarında da sürdürüleceğini kaydetti.

2022'de yeniden adlandırılmadan önce Shin Kori-5 olarak bilinen Saeul-3, 137 santimetre kalınlığındaki duvarlarıyla uçak saldırılarına dayanacak şekilde tasarlanan ilk Güney Kore nükleer reaktörü olma özelliğini taşıyor.

İnşasına 2016'da başlanan reaktörün, tasarım ömrü boyunca üretilen toplam miktarı depolamaya yetecek şekilde, 60 yıla kadar kullanılmış nükleer yakıt depolama kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor.

