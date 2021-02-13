Euro
8.53
Dolar
7.04
BIST 100
1,538.44
Altın
1,821.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Eski ABD Başkanı Trump, Senatodaki azil oylamasında aklandı

6 Ocak'taki Kongre baskını nedeniyle azil istemiyle Senatoda yargılanan eski ABD Başkanı Donald Trump, oylama sonucu aklandı.

Hakan Çopur   | 13.02.2021
Eski ABD Başkanı Trump, Senatodaki azil oylamasında aklandı

Washington DC

6 Ocak'taki Kongre baskını dolayısıyla Senato Genel Kurulunda azil istemiyle yargılanan eski ABD Başkanı Donald Trump, yapılan oylama sonucunda aklandı.

Kongre baskınındaki rolü gerekçesiyle Demokratların suçladığı ve ikinci kez azil istemiyle yargılanan ilk başkan olan Trump, Senatoda yapılan yargılamasının 5. gününde suçsuz bulundu.

Senato Genel Kurulundaki kapanış sunumlarının ardından yapılan oylamada 57 senatör Trump aleyhinde oy kullanırken, 43 senatör ise Trump'ın suçsuz olduğu yönünde oy verdi.

Böylece 100 sandalyeli Senatoda suçlu bulunabilmesi için en az 3'te 2 çoğunluğun oyu (67 senatör) gereken Trump, hakkındaki "halkı isyana teşvik" başlıklı azil suçlamasından aklanmış oldu.

Toplam 5 günde tamamlanan azil yargılaması, ABD tarihindeki en hızlı azil süreci olarak da kayıtlara geçti.

Sabah başlayan ilk oturumda Demokrat savcı vekiller önce tanık çağırmaya karar verdiklerini açıklamış, yapılan oylamada (45-55) bu talep kabul edilmişti.

Daha sonra Demokrat savcı vekillerle Trump'ın avukatları arasında yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılmış, söz konusu tanık ifadesinin delillere eklenmesine ve tanık çağrılmamasına karar verilmişti.

1'i polis toplam 5 kişinin hayatını kaybettiği Kongre baskını nedeniyle Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi, 14 Ocak'ta Temsilciler Meclisinde kabul edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 vakalarında iyileşenlerin sayısı 81 milyonu geçti
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 milyon 400 bini geçti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Hollanda kanalı Türkiye'deki Kovid-19 aşılama çalışmasını örnek gösterdi

Benzer haberler

Eski ABD Başkanı Trump, Senatodaki azil oylamasında aklandı

Eski ABD Başkanı Trump, Senatodaki azil oylamasında aklandı

ABD Hava Kuvvetleri, motor sıkıntısı yüzünden F-35'lerin hava gösterilerini kısıtlayacak

Demokratlar, Trump'ın Senatodaki azil yargılamasına tanık çağırmaktan vazgeçti

Trump'ın Senatodaki azil yargılamasında tanık çağrılmasına karar verildi

Trump'ın Senatodaki azil yargılamasında tanık çağrılmasına karar verildi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 492 bini geçti

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 492 bini geçti
BAE'nin Washington Büyükelçisi, ABD'nin Yemen'deki savaşa dahline karşı çıkan Kongre üyesine bağırmış

BAE'nin Washington Büyükelçisi, ABD'nin Yemen'deki savaşa dahline karşı çıkan Kongre üyesine bağırmış