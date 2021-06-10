Euro
10.27
Dolar
8.42
BIST 100
1,456.68
Altın
1,898.81
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Ermenistan askerleri, sınırda nöbet tutan Azerbaycan askerlerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin iki ülke sınırının Kelbecer istikametinde nöbet tutan Azerbaycan askerlerine ateş açtığını duyurdu.

Ruslan Rehimov   | 10.06.2021
Ermenistan askerleri, sınırda nöbet tutan Azerbaycan askerlerine ateş açtı

Bakü

Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıklamasında, Azerbaycan askerlerinden ölen veya yaralanan olmadığı bildirildi.

Açıklamada, yaşananların Ermenistan tarafının seçim öncesinde sınırdaki durumu kasıtlı olarak gerginleştirme ve askeri provokasyonları hayata geçirme politikası izlediğini bir kez daha kanıtladığı kaydedildi.

Yaşanan olaydan dolayı tüm sorumluluğun Ermenistan'a ait olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ: Her 10 Afrika ülkesinden 9'u eylül ayı aşı hedefine ulaşamayacak
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Biden, düşük ve orta gelirli ülkelere 500 milyon doz Pfizer/BioNTech aşısı bağışlayacaklarını duyurdu
Almanya Başbakanı Merkel: Kovid-19 vaka sayısı açısından gelişmeler son derece sevindirici
Gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlarının aşılanmasına yarın başlanacak

Benzer haberler

Ermenistan askerleri, sınırda nöbet tutan Azerbaycan askerlerine ateş açtı

Ermenistan askerleri, sınırda nöbet tutan Azerbaycan askerlerine ateş açtı

Azerbaycan, EURO 2020 maçlarına hazır

AB ile Yunanistan arasında Türkiye sınırındaki 'ses topu' anlaşmazlığı

Azerbaycan askerleri, sınırı geçerek mayın döşemek isteyen Ermenistan askerini yakaladı

Azerbaycan askerleri, sınırı geçerek mayın döşemek isteyen Ermenistan askerini yakaladı
Türkiye Azerbaycan'da 2 meslek okulu açacak

Türkiye Azerbaycan'da 2 meslek okulu açacak
Karabağ Savaşı'nda gazi olan 6 Azerbaycanlı asker Türkiye'de tedavi edilecek

Karabağ Savaşı'nda gazi olan 6 Azerbaycanlı asker Türkiye'de tedavi edilecek