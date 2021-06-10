Ermenistan askerleri, sınırda nöbet tutan Azerbaycan askerlerine ateş açtı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin iki ülke sınırının Kelbecer istikametinde nöbet tutan Azerbaycan askerlerine ateş açtığını duyurdu.
Bakü
Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıklamasında, Azerbaycan askerlerinden ölen veya yaralanan olmadığı bildirildi.
Açıklamada, yaşananların Ermenistan tarafının seçim öncesinde sınırdaki durumu kasıtlı olarak gerginleştirme ve askeri provokasyonları hayata geçirme politikası izlediğini bir kez daha kanıtladığı kaydedildi.
Yaşanan olaydan dolayı tüm sorumluluğun Ermenistan'a ait olduğu belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.