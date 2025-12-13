Dolar
42.69
Euro
50.17
Altın
4,300.57
ETH/USDT
3,110.10
BTC/USDT
90,040.00
BIST 100
11,311.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, TBMM'de Genel Kurul'a hitap ediyor
logo
Dünya

Kamboçya, çatışmaların ardından Tayland ile tüm sınır geçişlerini askıya aldı

Kamboçya, Tayland ile son günlerdeki çatışmaların ardından güvenlik gerekçeleriyle ülkeyle sınırından tüm giriş ve çıkışları askıya aldığını bildirdi.

Emirhan Demir  | 13.12.2025 - Güncelleme : 13.12.2025
Kamboçya, çatışmaların ardından Tayland ile tüm sınır geçişlerini askıya aldı

Ankara

Khmer Times gazetesinin haberine göre, Kamboçya İçişleri Bakanlığından Tayland sınırındaki son gelişmelere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Kamboçya ile Tayland sınırındaki tüm giriş ve çıkış hareketlerinin ikinci bir duyuruya kadar tamamen askıya alınmasına karar verildi.

Kararın, her iki ülkeden vatandaşların ve bölgedeki yabancıların güvenliğini sağlamak amacıyla alındığı ifade edildi.

Bu süreçte kendi ülkesinin sınırları dışında kalan Kamboçyalı ve Taylandlılara da ateşkes tamamen uygulanana kadar bulundukları yerden ayrılmamaları uyarısı yapıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Tayland-Kamboçya anlaşmazlığı

Güneydoğu Asya'da birbiriyle 817 kilometrelik sınır hattı bulunan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tekrarlayan çatışmaların ardından ekimde ilan edilen ateşkese rağmen iki ülke, birkaç gün önce çatışmaların yeniden başlamasından birbirini sorumlu tutmuştu.

Her iki ülkeden yüz binlerce kişi, sınır bölgesinden tahliye edilirken, son çatışmalarda 20'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Tayland ve Kamboçya liderleriyle yaptığı görüşmeler sonucunda tarafların ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

Öte yandan, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, Trump'ın ateşkes ilanının ardından, "Topraklarımıza ve halkımıza yönelik bir zarar ve tehdit olmadığını hissedene kadar Tayland, askeri eylemlerini sürdürecektir." demişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan TÜGVA İl Üniversite Yönetimleri Kampı'na ilişkin paylaşım
Çıldır Gölü'nün donan kıyıları dalgaların etkisiyle çözüldü
Erzurum'da sağlık çalışanları 109 haftadır Gazze için "sessiz yürüyüş"lerini sürdürüyor
AK Parti tarafından "Türk Dünyası Hatıra Ormanı" oluşturuldu
"Elmacı Dede" Hatay'dan aldığı mandalinaları Mehmetçiğe ulaştıracak

Benzer haberler

Kamboçya, çatışmaların ardından Tayland ile tüm sınır geçişlerini askıya aldı

Kamboçya, çatışmaların ardından Tayland ile tüm sınır geçişlerini askıya aldı

İngiltere, Sudan'da sivillere yönelik katliamlardan sorumlu bazı komutanlar hakkında yaptırım kararı aldı

Trump, Tayland ve Kamboçya çatışmasını birkaç telefon görüşmesiyle "yoluna koyacağını" söyledi

Rusya: Ukrayna'da barışın sağlanması için krizin temel nedenleri ortadan kaldırılmalı

Rusya: Ukrayna'da barışın sağlanması için krizin temel nedenleri ortadan kaldırılmalı
THY'nin Punom Pen seferleri başladı

THY'nin Punom Pen seferleri başladı
Tayland ve Kamboçya arasındaki çatışmalarda iki taraftan toplam 21 kişi hayatını kaybetti

Tayland ve Kamboçya arasındaki çatışmalarda iki taraftan toplam 21 kişi hayatını kaybetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet