Gündem

KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar: Yaratıcı ekonomi sadece üreten değil, marka çıkaran bir alana dönüşüyor

Kadın ve Demokrasi Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Türkiye'de yaratıcı ekonomi sadece üreten değil, giderek daha fazla marka çıkaran bir alana dönüşüyor." dedi.

Ruslan Rehimov  | 09.12.2025 - Güncelleme : 09.12.2025
KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar: Yaratıcı ekonomi sadece üreten değil, marka çıkaran bir alana dönüşüyor Fotoğraf: Resul Rehimov/AA

Bakü

Bayraktar, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Kültür Festivali: Bakü Yaratıcı Hafta-2025" kapsamında yapılan, Kadın Yaratıcı Forumu'na katıldı.

Forumda Çevre Koruma İçin Uluslararası Diyalog Vakfı (IDEA) Başkanı Leyla Aliyeva da yer aldı.

Bayraktar, forumda yaptığı konuşmada, günümüz dünyasında tasarımdan mimariye, müzikten sinemaya kadar kültür ve sanatın birçok alanında fikir ve özgünlüğün doğrudan ekonomik değere dönüştüğünü belirterek, bu alanın aynı zamanda istihdamı büyüttüğünü, katma değer ürettiğini, rekabet gücünü artırdığını ve ülkelerin dünya ile kurduğu bağı daha da güçlendirdiğini vurguladı.

Yaratıcı endüstrilerin gerçek potansiyelinin kadınların yalnızca üretimde değil, değer zincirinin her halkasında yer almasıyla ortaya çıktığının altını çizen Bayraktar, şöyle devam etti:

"Kadın emeği bu alanın içinde zaten çok güçlü bir damar. Ancak bu damar, görünürlükten öteye geçerek markalaşma, finansmana erişim, uluslararası pazarlara açılma ve sürdürülebilir büyüme imkanlarıyla buluştuğunda etkisi katlanıyor. Kadın, yaratıcı ekonomide sonradan eklenen bir aktör değil, yüzyıllardır bu ekonominin dilini kuran, emeğini taşıyan ve sürekliliğini sağlayan asli öznedir."

Bayraktar, kadın eliyle hayat bulan Karabağ halılarından, Uşak ve Milas dokumalarından, Tokat yazmalarından ve İznik çinilerinden söz ederek, bunların yalnızca estetik ürünler değil, aynı zamanda hafızayı nesilden nesile aktaran güçlü bir tasarım dili olduğunu ifade etti.

Kadınların yüzyıllardır biriktirdiği yaratıcı birikimi bugünün dünyasında daha ileri taşımak gerektiğine vurgu yapan Bayraktar, "Öncelikle kadınların zaten bu işin doğal olarak asli öznesi oldukları konusunda farkındalığımızı artırmalıyız. Sonrasında ise devletlerin bu alanda kapsayıcı politikalar geliştirmesinin takipçisi olmalıyız." diye konuştu.

Bayraktar, Türkiye'nin yaratıcı endüstrilerde küresel ölçekte öne çıkan ülkeler arasında yer aldığını dile getirerek, "Türkiye'de yaratıcı ekonomi sadece üreten değil, giderek daha fazla marka çıkaran bir alana dönüşüyor. İşte bu dönüşüme ciddi ivme katacak olan unsur da bu alanda kadınların varlığını ve temsil gücünü artırmaktır." ifadelerini kullandı.

KADEM Vakfı’nın kadınlara yönelik gerçekleştirdiği programları örneklerle anlatan Bayraktar, "Potansiyel var. Asıl mesele bunu doğru ortaklıklarla büyütmek. Devlet, sivil toplum ve özel sektörden tüm paydaşlar el ele verirse bu alanda kadın temsilini hak ettiği seviyelere ulaştırabiliriz." şeklinde konuştu.

Bayraktar, forumun ardından Leyla Aliyeva ile birlikte çeşitli yaratıcı endüstrilere ait eserlerin yer aldığı sergiyi gezdi.

