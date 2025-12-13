Dolar
42.69
Euro
50.17
Altın
4,300.57
ETH/USDT
3,124.40
BTC/USDT
90,492.00
BIST 100
11,311.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Azerbaycan, Polonya'yı AB ve NATO'da güvenilir ortaklarından biri olarak görüyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Özel Talimatlardan Sorumlu Temsilcisi Elçin Amirbayov, Polonya'yı, Avrupa Birliği (AB) ve NATO içindeki güvenilir ortaklarından biri olarak gördüklerini bildirdi.

Ruslan Rehimov  | 13.12.2025 - Güncelleme : 13.12.2025
Azerbaycan, Polonya'yı AB ve NATO'da güvenilir ortaklarından biri olarak görüyor

Bakü

Polonya'ya yaptığı ziyaret kapsamında Amirbayov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcin Bosacki, Başbakanlık Ofisi Dış İlişkiler Departmanı Başkanı Malgorzata Latkiewicz-Pawlak, Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Grzegorz Schetyna, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Dairesi Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Andrzej Kowalski ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Radoslaw Gruca ile görüştü.

Amirbayov'un ofisinden yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde, Azerbaycan-Polonya ilişkilerinin stratejik ortaklık niteliği, mevcut durumu ve geleceğe dönük gelişim perspektifleri ele alındı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Taraflar, üst düzey karşılıklı ziyaretlerin ve düzenli siyasi diyaloğun ikili gündemin temel unsurlarından olduğunu vurgulayarak, bunun gelecek dönemde sürdürülmesinin önemine dikkati çekti.

Amirbayov, Azerbaycan'ın, Polonya'yı AB ve NATO çerçevesinde güvenilir ortaklarından biri olarak gördüğünü ifade etti.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin mevcut potansiyelin gerisinde kaldığı konusunda görüş birliğine varan taraflar, ekonomik işbirliğinin geleneksel alanların yanı sıra yeni başlıklar altında çeşitlendirilmesi yönünde görüş belirtti. Bu kapsamda yeşil dönüşüm ve yenilenebilir enerji, lojistik, ulaştırma bağlantıları ile savunma alanlarında işbirliği için elverişli imkanların bulunduğu kaydedildi.

Görüşmelerde ayrıca Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik atılan son adımlar da ele alındı.

Amirbayov, iki ülke arasında fiili olarak barış ortamı bulunsa da bunun hukuki olarak resmileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
16. Büyükelçiler Konferansı 15-19 Aralık'ta Ankara'da düzenlenecek
Türk Kızılayın Gazze için hazırladığı 19. "İyilik Gemisi" Mersin Limanı'ndan uğurlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Putin ile görüşme) Barış uzakta değil, onu görüyoruz
Üs bölgelerinde kullanılan jeneratörlerden açığa çıkan atık ısı enerjisi yeniden değerlendiriliyor
Uydu verilerinden Konya ve Bursa ovalarında yatay ve düşey hareketler tespit edildi

Benzer haberler

Azerbaycan, Polonya'yı AB ve NATO'da güvenilir ortaklarından biri olarak görüyor

Azerbaycan, Polonya'yı AB ve NATO'da güvenilir ortaklarından biri olarak görüyor

Polonya'nın eski Eurovision temsilcisi Strunin ülkesinin yarışmada kalma kararını eleştirdi

Azerbaycan Başbakanı Asadov: Hazar Denizi'nin güvenlik bölgesi olarak korunması ülkelerin ortak çıkarına hizmet ediyor

Rusya: Ukrayna'da barışın sağlanması için krizin temel nedenleri ortadan kaldırılmalı

Rusya: Ukrayna'da barışın sağlanması için krizin temel nedenleri ortadan kaldırılmalı
Polonya, Google’dan "Street View" uygulamasındaki askeri tesislerinin bulanıklaştırılmasını istedi

Polonya, Google’dan "Street View" uygulamasındaki askeri tesislerinin bulanıklaştırılmasını istedi
KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar: Yaratıcı ekonomi sadece üreten değil, marka çıkaran bir alana dönüşüyor

KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar: Yaratıcı ekonomi sadece üreten değil, marka çıkaran bir alana dönüşüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet