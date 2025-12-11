Dolar
Polonya, Google’dan "Street View" uygulamasındaki askeri tesislerinin bulanıklaştırılmasını istedi

Polonya’nın Google’dan "Street View" uygulamasındaki askeri tesislerine ait görüntülerin bulanıklaştırılmasını talep ettiği belirtildi.

Eren Beksaç  | 11.12.2025 - Güncelleme : 11.12.2025
Priştine

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, Polonya Savunma Bakanlığı, yıllardır ayrıntılı görüntülerin kamuya açık kalmasının ardından Google’dan askeri tesislere ait Street View görüntülerini bulanıklaştırmasını talep etti.

Polonya’da faaliyet gösteren medya kuruluşu Interia’nın yaptığı araştırma, Street View’in yıllardır ülke çapındaki askeri tesislerde güvenlik kamerası konumları, radar sistemleri, antenler ve silahlı askerler gibi potansiyel olarak hassas olabilecek detayları gösterdiğini ortaya koydu.

Interia, 2019’dan bu yılın temmuz ayına kadar çekilmiş 17 görüntü belirleyerek Savunma Bakanlığı ile paylaştı.

Savunma Bakanlığınca konuyla ilgili yapılan açıklamada, görüntülerin büyük çoğunluğunun birkaç yıllık olduğu için güncel olmadığı ve mevcut altyapı durumu ile yürütülen faaliyetleri yansıtmadığı vurgulandı.

Bakanlık, devletin güvenliği ve savunması açısından önemli olan yerlerin Google Haritalar uygulamasında bulanıklaştırıldığını, Street View uygulamasında ise çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Haberde görüşüne yer verilen emekli Özel Kuvvetler Komutanı General Roman Polko, gecikmenin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Açıkçası, hizmet verdiğim veya tanıdığım birçok askeri tesisin görüntülerini gördüğümde şok oldum. Askeri yapıların güvenliğini kontrol ettim ve nasıl sabotaj yapılabileceğini gözlemledim." ifadelerini kullandı.

