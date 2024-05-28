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Dünya, Futbol, İsrail-Filistin çatışması

Eric Cantona, İsrail'in Filistin'e düzenlediği saldırıya tepki gösterdi: Hala bu suçluları koruyacak kimse kaldı mı?

Dünyaca ünlü eski Fransız futbolcu Eric Cantona, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerlerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampa düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

Fatih Erel  | 28.05.2024 - Güncelleme : 28.05.2024
Eric Cantona, İsrail'in Filistin'e düzenlediği saldırıya tepki gösterdi: Hala bu suçluları koruyacak kimse kaldı mı?

İstanbul

Cantona, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hala bu suçluları koruyacak kimse kaldı mı? Hala bu suçluları kınamayan kimse kaldı mı? Hala bu suçluları silahlandıran ülkeler kaldı mı? Hala bu duruma soykırım demeyen kimse kaldı mı? Hala böyle bir dehşet karşısında gözyaşı dökmeyen kimse kaldı mı?" sorularını yöneltti.

İsrail ordusunun, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına geçen pazar günü düzenlediği saldırıda en az 45 Filistinli hayatını kaybetmişti.

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