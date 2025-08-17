Dolar
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de son 24 saatte 2'si çocuk 7 Filistinli daha açlıktan hayatını kaybetti

İsrail'in ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte, 2'si çocuk 7 Filistinli daha açlıktan hayatını kaybetti. Gün içerisinde düzenlenen saldırılarda 7'si hastane bahçesinde olmak üzere 23 Filistinli hayatını kaybetti.

Mehmet Nuri Uçar  | 17.08.2025 - Güncelleme : 17.08.2025
İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de son 24 saatte 2'si çocuk 7 Filistinli daha açlıktan hayatını kaybetti Fotoğraf: Saeed M. M. T. Jaras/AA

İstanbul

İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte, 2'si çocuk 7 Filistinli daha açlıktan hayatını kaybetti.

Ayrıca yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA), Gazze kentinin batısında bulunan El-Ehli Baptist Hastanesi'nin bahçesinde bir grup Filistinliyi hedef aldı.

Saldırıda 7 kişi yaşamını yitirirken, bazıları ağır olmak üzere birçok kişi yaralandı.

İsrail, hastane bahçesine sığınan Filistinlileri hedef aldı

Görgü tanıkları, saldırıda hastane bahçesine sığınan Filistinlilerin hedef alındığını aktardı.

Hastane bahçesi ve avlusunun, İsrail'in yoğun saldırılarından kaçan sivillerin sığındığı önemli alanlardan biri olduğu belirtildi.

Filistinli yetkililer, İsrail'in hastanelere yönelik saldırılarının uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu belirterek, saldırıların özellikle hastane bahçesinde bekleyen sivilleri hedef aldığını vurguladı.

İnsani yardım bekleyenlere ateş açıldı, 6 Filistinli öldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin kuzeyinde insani yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı.

Saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken bazı Filistinliler de yaralandı.

İsrail, Refah'ta Filistinlilerin çadırlarını vurdu

İsrail ordusu Refah'ın batısında, yerlerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını hedef aldı. Saldırıda en az 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Ayrıca sağlık kaynakları, İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 6 Filistinlinin daha öldürüldüğünü aktardı.

İlgili konular
