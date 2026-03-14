Dolar
44.19
Euro
50.44
Altın
5,020.24
ETH/USDT
2,074.80
BTC/USDT
70,579.00
BIST 100
13,092.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız ABD ve İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden eski İran Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani için Tecriş Meydanı'ndaki İmamzade Salih Türbesi'nde cenaze töreni düzenleniyor.
logo
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İran'ın Merkezi eyaletinde bir köye düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti

İran'ın Merkezi eyaletinde ABD-İsrail'in bir köye düzenlediği saldırıda 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ekip  | 14.03.2026 - Güncelleme : 14.03.2026
Ankara

İran devlet televizyonuna göre, ABD-İsrail'in Merkezi eyaletine bağlı Hizab köyüne düzenlenen saldırıda bir ev isabet aldı.

Saldırı sonucu 6 sivilin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı bilgisi verildi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Kürdistan Eyaleti Acil Durumlar Kurumu, ABD-İsrail'in 28 Şubat'tan beri düzenlediği saldırılarda eyalette şu ana kadar 112 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Saldırılarda 969 kişinin yaralandığı belirtilirken 5 kişinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

ABD-İsrail'in İran'ın İlam eyaletine düzenlediği saldırıda biri 6 aylık bebek 6 kişinin öldüğü belirtildi

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansının İlam Valiliğinin açıklamasına dayandırdığı habere göre, ABD-İsrail'e ait bir insansız hava aracıyla (İHA) sabah saatlerinde Eyvan-ı Garb ilçesine saldırı düzenlendi.

Saldırıda biri 6 aylık bebek olmak üzere aynı aileden 6 kişi yaşamını yitirdi.

ABD-İsrail'in İlam eyaletine saldırılarında şu ana kadar 4'ü çocuk en az 60 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İranlı Tümgeneral Hatemi, ABD'nin İran donanma gemisine saldırısının cevapsız kalmayacağını söyledi

İran resmi ajansı IRNA'ya göre Tümgeneral Hatemi, İran donanmasına ait "IRIS Dena" adlı geminin Hindistan'da katıldığı bir tatbikattan sonra silahsız halde İran'a dönerken ABD tarafından vurulmasına ilişkin konuştu.

Saldırıda 104 İranlı denizcinin hayatını kaybettiğine işaret eden Emir Hatemi, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, Hint Okyanusu'nun mavi enginliği, kalpleri dalgaların çalkantısına ve bu suya ve toprağa olan sevgilerine bağlı çocukların zulmüne ve cesaretine tanıklık ediyor.

Sağlam direklerinin tepesine İran'ın gururlu bayrağını çeken Dena gemisinin cesur adamları, vatanlarına dönüş yolunda sahte insan hakları savunucularının korkakça nefretinin hedefi oldular."

Hatemi, "Dena'daki değerli şehitlerimiz, eşit şartlarda bir savaş alanında değil, zulmün doruk noktasında ve uluslararası bir tatbikatta barışçıl görevlerini tamamlamışken, insanlığın en acımasız düşmanlarının ellerinde şehit edildiler. Bu 104 lalenin saf kanı yerde kalmayacaktır." dedi.

İran donanmasına ait “IRIS Dena” fırkateyni, Hindistan'da düzenlenen Milan 2026 Tatbikatı'ndan dönerken Hint Okyanusu açıklarında uluslararası sularda ABD güçleri tarafından denizaltıdan torpido ateşlenerek vurulmuştu.

İran, geminin silahsız olduğunu ve saldırıda 104 İranlı denizcinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet