Epstein ile bağlantısı gerekçesiyle Norveçli eski diplomat Rod-Larsen sorguya alındı
ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilişkisi nedeniyle Norveçli eski diplomat Terje Rod-Larsen'in sorgulandığı bildirildi.
Ankara
Norveç'te yayın yapan NRK, Epstein ile ilişkileri üzerinden yolsuzluk ve çıkar ilişkisi kurduğu öne sürülen Rod-Larsen'in, Norveç'teki ekonomik suçlarla mücadele kurumu Okokrim yetkilileri tarafından başkent Oslo'da sorguya alındığını ifade etti.
Savcı Marianne Bender, NRK'ye yaptığı açıklamada, Rod-Larsen'in kendisine yöneltilen soruları yanıtladığını, kendisinin Okokrim ile işbirliği yapmaya hazır olduğu izlenimi verdiğini söyleyerek, eski diplomata yönelik yürütülen soruşturmanın zaman alacağını belirtti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Rod-Larsen'in avukatı John Christian Elden de tüm sorulara ilişkin Okokrim'e detaylı bilgi verildiğine dikkati çekerek, müvekkilinin suçlu olmadığı yönünde ifade verdiğini söyledi.
Elden, Rod-Larsen'in Epstein ile olan etkileşimi ve mali çıkarlarına yönelik ayrıntı verdiğini de kaydetti.
Bu arada, Okokrim, Epstein belgelerinde adı geçen eski Başbakan Thorbjorn Jagland ve Rod-Larsen'in eşi Norveç'in eski Amman Büyükelçisi Mona Juul'a yönelik de soruşturma yürütüyor.
Rod-Larsen'in, başkanlığını yürüttüğü dönemde New York merkezli International Peace Institute (IPI) düşünce kuruluşu aracılığıyla Epstein'in çevresindeki bazı kişilerin itibarlarını aklamak için konumunu kullandığı öne sürülmüştü.
Epstein soruşturması kapsamında yayımlanan belgelere göre, Rod-Larsen, Epstein'in çevresinde bulunan genç Rus kadınlara ABD makamlarından vize alınmasını sağlamak amacıyla resmi referans mektupları yazmış ve bu kişilerin araştırma görevlerine uygun "olağanüstü yeteneklere" sahip olduğunu belirtmişti.
Jeffrey Epstein olayı
18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.
Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.