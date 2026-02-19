Dolar
43.76
Euro
51.61
Altın
4,988.98
ETH/USDT
1,941.30
BTC/USDT
66,871.00
BIST 100
13,804.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Epstein belgeleri

Epstein ile bağlantısı gerekçesiyle Norveçli eski diplomat Rod-Larsen sorguya alındı

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilişkisi nedeniyle Norveçli eski diplomat Terje Rod-Larsen'in sorgulandığı bildirildi.

Lejla Biogradlija  | 19.02.2026 - Güncelleme : 19.02.2026
Epstein ile bağlantısı gerekçesiyle Norveçli eski diplomat Rod-Larsen sorguya alındı

Ankara

Norveç'te yayın yapan NRK, Epstein ile ilişkileri üzerinden yolsuzluk ve çıkar ilişkisi kurduğu öne sürülen Rod-Larsen'in, Norveç'teki ekonomik suçlarla mücadele kurumu Okokrim yetkilileri tarafından başkent Oslo'da sorguya alındığını ifade etti.

Savcı Marianne Bender, NRK'ye yaptığı açıklamada, Rod-Larsen'in kendisine yöneltilen soruları yanıtladığını, kendisinin Okokrim ile işbirliği yapmaya hazır olduğu izlenimi verdiğini söyleyerek, eski diplomata yönelik yürütülen soruşturmanın zaman alacağını belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Rod-Larsen'in avukatı John Christian Elden de tüm sorulara ilişkin Okokrim'e detaylı bilgi verildiğine dikkati çekerek, müvekkilinin suçlu olmadığı yönünde ifade verdiğini söyledi.

Elden, Rod-Larsen'in Epstein ile olan etkileşimi ve mali çıkarlarına yönelik ayrıntı verdiğini de kaydetti.

Bu arada, Okokrim, Epstein belgelerinde adı geçen eski Başbakan Thorbjorn Jagland ve Rod-Larsen'in eşi Norveç'in eski Amman Büyükelçisi Mona Juul'a yönelik de soruşturma yürütüyor.

Rod-Larsen'in, başkanlığını yürüttüğü dönemde New York merkezli International Peace Institute (IPI) düşünce kuruluşu aracılığıyla Epstein'in çevresindeki bazı kişilerin itibarlarını aklamak için konumunu kullandığı öne sürülmüştü.

Epstein soruşturması kapsamında yayımlanan belgelere göre, Rod-Larsen, Epstein'in çevresinde bulunan genç Rus kadınlara ABD makamlarından vize alınmasını sağlamak amacıyla resmi referans mektupları yazmış ve bu kişilerin araştırma görevlerine uygun "olağanüstü yeteneklere" sahip olduğunu belirtmişti.

Jeffrey Epstein olayı

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AK Parti Gençlik Kolları "İftara 5 Kala" programı kapsamında vatandaşlara iftarlık dağıttı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, ilk iftarını fabrika işçileriyle yaptı
İstanbul Havalimanı günlük 1437 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı
NATO Steadfast Dart 26 tatbikatında "Karacılar" sahne aldı
Akşam ezanının en erken okunduğu yerlerden Şemdinli'de ilk iftar yapıldı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Epstein belgelerinde Ehud Barak imzasıyla kara tahtaya çizilmiş tartışmalı bir harita görüldü

Epstein belgelerinde Ehud Barak imzasıyla kara tahtaya çizilmiş tartışmalı bir harita görüldü

Epstein ile bağlantısı gerekçesiyle Norveçli eski diplomat Rod-Larsen sorguya alındı

İstanbul'da "Panama Kanalı: Panama Yönetiminin 25 Yılı" konferansı düzenlendi

Epstein belgelerinde adı geçen eski Fransız Bakanın başkanlık ettiği enstitüde polis araması

Epstein belgelerinde adı geçen eski Fransız Bakanın başkanlık ettiği enstitüde polis araması
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Norveç liderliğini sürdürdü

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Norveç liderliğini sürdürdü
Eski Norveç Başbakanı Jagland'ın Epstein bağlantısı Nobel arşivlerini incelemeye açtırdı

Eski Norveç Başbakanı Jagland'ın Epstein bağlantısı Nobel arşivlerini incelemeye açtırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet