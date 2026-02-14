Dolar
Spor, Dünyadan Spor

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 6 branşta madalyalar sahiplerini buldu.

Mutlu Demirtaştan  | 14.02.2026 - Güncelleme : 14.02.2026
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Norveç liderliğini sürdürdü

Trento

İtalya'daki oyunların 7. gününde biatlon, kayaklı koşu, artistik buz pateni, skeleton, snowboard ve sürat pateni branşlarında 7 madalya mücadelesi yapıldı.

Norveçli Johannes Hoesflot Klaebo, kayaklı koşu erkekler 10 kilometre serbestte 20 dakika 36.2 saniyelik zamanıyla rakiplerini geride bırakarak Milano-Cortina 2026'da üçüncü, olimpiyatlardaki 8. altın madalyasına ulaştı. Klaebo, Norveçli kayakçılar Marit Björgen, Ole Einar Björndalen ve Björn Daehlie'ye ait kış oyunlarının en çok altın madalya kazanan sporcusu rekoruna ortak oldu. Bu kategoride Fransız Mathis Desloges gümüş, Norveçli Einar Hedegart bronz madalya elde etti.

Biatlon erkekler 10 kilometre sprintte altın madalya, 22.53.1'lik süresiyle Fransız Quentin Fillon-Maillet'nin oldu. Bu dalda Norveçli sporcular, podyumu tamamladı. Vetle Sjaastad Christiansen gümüş, Sturla Holm Laegreid ise bronz madalya aldı.

Sürat pateni erkekler 10 bin metrede Çek Metodej Jilek, 12.33.43'lük zamanıyla altın madalyaya ulaştı. Polonyalı Vladimir Semirunniy'in gümüş madalya elde ettiği yarışta Hollandalı Jorrit Bergsma bronz madalya kazandı.

Kadınlar snowboard krosta Avustralyalı Josie Baff, finalde rakiplerini geride bırakarak ilk olimpiyat şampiyonluğunu elde etti. Müsabakada Çek Eva Adamczykova gümüş, İtalyan Michela Moioli bronz madalya aldı. Snowboard erkekler halfpipe kategorisinde ise Japon Yuto Totsuka, 95 puanla altın madalya kazandı. Avustralyalı Scotty James gümüş, Japon Ryusei Yamada ise bronz madalyayı boynuna taktı.

Büyük Britanyalı Matt Weston, skeleton erkeklerde 3.43.33'lük süresiyle altın madalyaya uzandı. Alman sporcuların podyumu tamamladığı bu dalda Axel Jungk gümüş, Pekin 2022'nin şampiyonu Christopher Grotheer bronz madalyayla günü bitirdi.

Günün son madalyaları ise artistik buz pateni erkekler kategorisinde verildi. Serbest programda 198,64 puan elde eden Kazak Mikhail Shaidorov, kısa programdan taşıdığı 92,94'lük skorla 291,58 puana ulaştı ve altın madalyanın sahibi oldu. Japon sporcular Yuma Kagiyama gümüş, Shun Sato ise bronz madalyayla günü tamamladı.

Oyunların 7. gününde ayrıca curling ve buz hokeyi müsabakaları da gerçekleştirildi.

Madalya sıralamasında Norveç liderliğini sürdürdü

Günü 4 madalyayla tamamlayan Norveç, 8 altın, 3 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 18 madalyayla zirvede kalmaya devam etti.

Oyunlarda 7. günün ardından madalya tablosunda ilk 10 sıra şu şekilde:

SıraÜlkeAltınGümüşBronzToplam
1Norveç83718
2İtalya63918
3ABD47314
4Fransa45110
5Almanya44311
6İsveç4318
7İsviçre4127
8Avusturya36312
9Japonya33814
10Hollanda3317
