Dolar
43.67
Euro
51.82
Altın
5,042.80
ETH/USDT
2,047.10
BTC/USDT
68,829.00
BIST 100
14,180.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Epstein belgeleri

Eski Norveç Başbakanı Jagland'ın Epstein bağlantısı Nobel arşivlerini incelemeye açtırdı

Norveç'teki Nobel Komitesi, bir dönem başkanlık görevini yürüten Thorbjorn Jagland'ın Jeffrey Epstein ile ilişkisinin ortaya çıkması üzerine arşivini inceleme kararı aldı.

Lejla Biogradlija  | 14.02.2026 - Güncelleme : 14.02.2026
Eski Norveç Başbakanı Jagland'ın Epstein bağlantısı Nobel arşivlerini incelemeye açtırdı

Ankara

Nobel Komitesince yapılan açıklamada, 2009-2015'te Nobel Komitesi Başkanlığını yürüten Norveç'in eski Başbakanı Jagland'ın Epstein ile oldukça yakın ilişki kurduğunun açıklanması üzerine yeni bir uygulama başlatmaya karar verildiği belirtildi.

Komite üyelerinin görevleri, mali çıkarları ve aldıkları hediyeler konusunda "şeffaflık" sağlanmasının amaçlandığına işaret edilen açıklamada, arşivi detaylı inceleme kararı alındığı aktarıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Norveç Nobel Enstitüsü Direktörü Kristian Berg Harpviken de Norveç'te yayın yapan NRK'ye yaptığı açıklamada, arşiv incelemesi sonucunda ciddi bir duruma rastlanması halinde kamuoyunun bilgilendirileceğini ifade etti.

Komitenin tüm üyelerinin listelerini yayımlama kararı da aldıklarını aktaran Harpviken, buna gelir, hediye, seyahat bilgileri gibi durumların da dahil edileceğini söyledi.

Harpviken, Jagland'ın Epstein'den pahalı hediye, seyahat ve başka hizmetler almasının etik kurallara aykırı bir durum olduğunu vurgulayarak, Jagland'a karşı soruşturma yürüten ekonomik suçlarla mücadele kurumu Okokrim'e de destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Okokrim, 12 Şubat'ta Jagland ile bağlantılı birden fazla konutta arama yapmıştı.

Jeffrey Epstein olayı

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Gürlek: Ben bir siyasi kimliğin dışında adalet ihtiyacı olan 86 milyon vatandaşımızın yanındayım
İletişim Başkanı Duran: Küresel adaletsizlik karşısında sorumluluk sahibi aktörler insanlığın meselelerine sahip çıkmalı
İstanbul Havalimanı'nda boğazına yiyecek kaçan kadın Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
İçişleri Bakanı Çiftçi, Kayseri'de operasyonda yaralanan polisle telefonda görüştü
Muğla Valiliği, Milas’ta zeytin ağaçlarının kesildiği iddiası üzerine inceleme başlattı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Norveç liderliğini sürdürdü

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Norveç liderliğini sürdürdü

Eski Norveç Başbakanı Jagland'ın Epstein bağlantısı Nobel arşivlerini incelemeye açtırdı

Epstein'in İsrail bağlantısı tartışılırken Batı medyasının konuyu Rusya'ya yönlendirmesi eleştiriliyor

Oslo Anlaşmaları'nın önemli isimlerinden Norveçli eski diplomat hakkında Epstein bağlantılı iddialar gündemde

Oslo Anlaşmaları'nın önemli isimlerinden Norveçli eski diplomat hakkında Epstein bağlantılı iddialar gündemde
Kraliçe Elizabeth'in, Epstein mağduruna sus payı ödemesi için oğluna borç verdiği öne sürüldü

Kraliçe Elizabeth'in, Epstein mağduruna sus payı ödemesi için oğluna borç verdiği öne sürüldü
Norveç'te, Epstein ile ilişkisi ortaya çıkan eski Başbakan Jagland’ın evinde arama yapıldı

Norveç'te, Epstein ile ilişkisi ortaya çıkan eski Başbakan Jagland’ın evinde arama yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet