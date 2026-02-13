Dolar
Fenerbahçe kafilesi, Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında yarın oynanacak Trabzonspor maçı için Trabzon’a geldi.
logo
Dünya, Epstein belgeleri

Epstein belgelerinde adı geçen DP World'ün CEO'su istifa etti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli liman işletme şirketi DP World, ABD Adalet Bakanlığının yayımladığı Jeffrey Epstein belgelerinde adı geçen Sultan Ahmed bin Sulayem'in şirketin üst yöneticilik (CEO) görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Emre Gürkan Abay  | 13.02.2026 - Güncelleme : 13.02.2026
Epstein belgelerinde adı geçen DP World'ün CEO'su istifa etti

Moskova

DP World’den yapılan yazılı açıklamada, Bin Sulayem’in CEO’luk ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerinden istifa ettiği belirtildi.

Essa Kazim’in yönetim kurulu başkanlığı görevine getirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, Yuvraj Narayan’ın ise şirketin yeni CEO'su olduğu kaydedildi.

Dubai’nin önde gelen liman işletme şirketlerinden DP World’de 2019’dan bu yana CEO’luk görevini yürüten Bin Sulayem’in, Epstein ile çok sayıda görüşme ve yazışma gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı.

Söz konusu temasların ortaya çıkmasının ardından, İngiltere ve Kanada merkezli bazı kuruluşlar DP World'e yeni yatırım yapmayacaklarını duyurmuştu.

