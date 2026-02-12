Dolar
43.65
Euro
51.93
Altın
4,944.96
ETH/USDT
1,910.10
BTC/USDT
65,565.00
BIST 100
14,180.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Epstein belgeleri

Fransa, Epstein belgelerinde başka diplomatların adının geçmesi ihtimalini dışlamıyor

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pascal Confavreux, Epstein dosyasıyla ilgili belgelerde, başka Fransız diplomat veya memurların adlarının geçme ihtimalini dışlamadıklarını belirtti.

Esra Taşkın  | 12.02.2026 - Güncelleme : 12.02.2026
Fransa, Epstein belgelerinde başka diplomatların adının geçmesi ihtimalini dışlamıyor

Paris

Confavreux, Bakanlığın haftalık basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'un 14 Şubat'ta ABD'nin Afrika Kıdemli Danışmanı Massad Boulos ile görüşeceğini belirten Confavreux, Fransa'da aynı tarihte G7 ülkeleri dışişleri bakanlarının gayriresmi bir toplantısının düzenleneceğini söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Confavreux, Barrot'nun, Epstein belgelerinde adı geçen Fransız diplomat Fabrice Aidan hakkında suç duyurusunda bulunduğunu hatırlatarak, bu konuda ayrıca Bakanlık bünyesinde bir idari soruşturmanın dünden itibaren başlatıldığını dile getirdi.

İdari soruşturmanın Dışişleri Genel Müfettişliğince yürütüldüğünü ve en kısa sürede sonuçlarının açıklanmasını beklediklerini belirten Confavreux, "Amacı, 2013'teki olayları ve o dönemde neyin yapılıp yapılmadığını aydınlatmak. Soruşturma, gerçekleri ortaya çıkarmayı, sorumlulukların neler olduğunu belirlemeyi ve bağımsız şekilde bir rapor sunmayı amaçlıyor." diye konuştu.

Confavreux, bu rapora dayanarak disiplin veya cezai kararların alınacağına işaret ederek, soruşturmanın ayrıca Bakanlığın Aidan'la ilgili iddiaların gündeme geldiği dönemde hangi bilgileri bilip bilmediğini ortaya koyacağını savundu.

Epstein dosyası kapsamında 3 milyon belgenin paylaşıldığına değinen Confavreux, bu belgelerde başka Fransız diplomat ve memurlarının adlarının geçme ihtimalini dışlamadıklarını kaydetti.

Fransa Dış Ticaretten Sorumlu Bakanı 16-17 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret edecek

Confavreux, ayrıca Fransa Dış Ticaretten Sorumlu Bakanı Nicolas Forissier'nin 16-17 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirterek, bu ziyaretin, ikili ekonomik ilişkilere dinamik katmayı amaçladığına dikkati çekti.

Forissier'nin ziyareti kapsamında Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) toplantısına katılacağını kaydeden Confavreux, bu toplantıya farklı sektörlerden yaklaşık 20 Fransız firmanın katılacağını belirtti.

Confavreux, Forissier'nin Fransız ve Türk firmalarının katılacağı bir ekonomik foruma iştirak edeceğini ve farklı hükümet üyeleriyle görüşeceğini ifade etti.

"(Albanese'in) bu son açıklamaları kabul edilemez"

Barrot'un dün Mecliste, Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'ye atfedilen İsrail hakkındaki ifadelerin neler olduğuna dair soruya Confavreux, "Fransa'nın son yıllarda birçok defa Albanese Hanım'ın aldığı tutumlardan ötürü endişesini ifade etme fırsatı oldu." yanıtını verdi.

Confavreux, bu tutumlarla ilgili Fransa'nın Albanese'in göreviyle ilgili "tarafsız olmadığı" iddiasıyla Nisan 2025'te BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine başvurduğunu anlatarak, "(Albanese'in) bu son açıklamaları kabul edilemez." dedi.

Barrot'un, Albanese'in istifa etmesi beklentisini dile getirdiğini hatırlatan Confavreux, "Albanese'in yükümlülüklerini yerine getirmediği iddiasıyla BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin özel prosedürüne başvurabileceklerini" kaydetti.

Confavreux, Albanese'in söylediği iddia edilen "İsrail'in insanoğlunun ortak düşmanı" ifadesinin "uydurma cümle" olduğunu kaydederek, Barrot'un dün Mecliste bu cümleyi alıntılamadığını savundu.

Fransa Dışişleri Bakanlığının, Fransız Milletvekili Caroline Yadan'ın, Albanese'ye atfettiği "kırpılmış ifadeler" hakkında Ceza Hukuku'nun 40. maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunup bulunmayacağına ilişkin soruya ise Confavreux, "Bunun 40. madde kapsamına girip girmediğini bilmiyorum." dedi.

Confavreux, bir Fransız diplomatın bu ayın başında Belarus'un başkenti Minsk'e gidip gitmediğine dair soruya ise "Belarus ile teknik düzeyde diplomatik bir görüşme kanalını açık tutuyoruz." yanıtını verdi.

Terör örgütü DEAŞ'a katılmak üzere Orta Doğu'ya giden Fransız ve yabancılar hakkında Confavreux, "Yabancı terör örgütü savaşçıları, işledikleri suçlara en yakın yerlerde yargılanmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İBB Meclisinde toplu ulaşıma yüzde 20 zam yapıldı
Sabiha Gökçen ocak ayında yolcu sayısını geçen yıla göre yüzde 14 artırdı
İzmir Valiliğinden kuvvetli yağış, taşkın ve lodos uyarısı
Bakan Uraloğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı 2. Ulaştırma Bakanları Konferansı'nın kapanışında konuştu
Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Fransa, Epstein belgelerinde başka diplomatların adının geçmesi ihtimalini dışlamıyor

Fransa, Epstein belgelerinde başka diplomatların adının geçmesi ihtimalini dışlamıyor

Fransa'da Nils Fırtınası nedeniyle 900 bin hane elektriksiz kaldı

Rusya, Gazze Barış Kurulu toplantısında temsil edilmeyecek

Epstein belgeleri kritik madenler ve nadir toprak elementlerine uzandı

Epstein belgeleri kritik madenler ve nadir toprak elementlerine uzandı
ABD'de Epstein'in Ohio Eyalet Üniversitesinden jinekoloğa 3 ayda bir 25 bin dolar ödediği ortaya çıktı

ABD'de Epstein'in Ohio Eyalet Üniversitesinden jinekoloğa 3 ayda bir 25 bin dolar ödediği ortaya çıktı
Fransa: Musk, ABD'de federal kurumlar tarafından aşırı derecede sübvanse ediliyor

Fransa: Musk, ABD'de federal kurumlar tarafından aşırı derecede sübvanse ediliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet