ABD'de Epstein'in Ohio Eyalet Üniversitesinden jinekoloğa 3 ayda bir 25 bin dolar ödediği ortaya çıktı
Jeffrey Epstein'e ilişkin açıklanan belgelerde, Epstein'in Ohio Eyalet Üniversitesi Jinekoloji Bölümü Başkanı Dr. Mark Landon'a 3 ayda bir 25 bin dolar ödediği ortaya çıktı.
Ankara
ABD Adalet Bakanlığının Epstein soruşturması kapsamında paylaştığı belgelerdeki detaylar kamuoyuna yansımaya devam ediyor.
- ABD’de kamuoyuna açıklanan belgeler, Epstein dosyasına ilişkin yeni detayları ortaya koyuyor
- Epstein'in suç ortağı Maxwell, ABD Temsilciler Meclisi'nin sorularını cevaplamayı reddetti
Belgelerde, "Eric" adlı bir kişinin Epstein'e 11 Nisan 2005'te attığı mesajda "Dr. Landon'ın 3 aylık 25 bin dolar ödeme vakti geldi, lütfen onaylayın." yazdığı görülüyor.
ABD basınında, Landon'ın, o dönem Epstein ile yakın ilişkisi bulunan ABD'li milyarder Les Waxner'ın adı verilen Ohio Eyalet Üniversitesi Wexner Tıp Merkezi'nde 1987'den bu yana çalıştığına işaret edildi.
Ohio Eyalet Üniversitesi'nde doktor ve profesör olarak çalışan Landon, aynı zamanda jinekoloji ve doğum bölümünün başkanlığını yürütüyordu.
Bu mesajların yanı sıra belgelerde, Epstein'in Landon'ın adresine en az 10 paket gönderdiği görülse de bu paketlerin içeriğine dair bilgi yer almıyor.
Landon ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Epstein veya herhangi bir mağduru için klinik hizmeti sağlamadığını, Epstein'in para idare firması New York Stategy Group'un olası biyoteknoloji yatırımları konusunda danışmanlık hizmeti için bu ödemenin yapıldığını savundu.
Epstein'in suç içeren faaliyetlerinden o dönem haberi olmadığını kaydeden Landon, bunların kınanması gerektiğini ve mağdurlar için "çok kötü hissettiğini" ifade etti.
"Bebeklerin öldürüldüğü sahne" tablosu
Dosyalardaki bir e-postada, asistanı Sarah Kellen'ın Epstein'in New Mexico eyaletindeki Zorro Çiftliği için satın aldığı bir tablo da dikkati çekiyor.
Kellen 2011 tarihli e-postada, Rich Barnett adlı kişiye Cornelis Cornelisz van Haarlem'in "Masumların Katliamı" adlı tablosunu çiftliğe kargolayabilme ihtimalini sordu.
E-postada tabloyu betimleyen Kellen, tablo için "bebeklerin öldürüldüğü sahne" ifadesini kullandı.
Dosyalarda ayrıca fuhuş ağı kurmak suçundan tutuklanan Epstein'in Sanita adlı bir kişiye "Kimball'a başka bir kız verdim, çok heyecanlandı. Ona senin koyu renk göz tercih ettiğini söyledim." dediği görülüyor.
Ed Epstein'den Maxwell'e 11 Eylül komisyonu teklifi
Dosyalarda incelenen e-postalarda Ed Epstein, 2003 yılında Epstein'ın eski kız arkadaşı Ghislane Maxwell'e 11 Eylül saldırılarının tarihine gönderme yaparak "9/11 Gölge Komisyonu'na katılmak ister misin?" sorusunu yöneltiyor.
Maxwell ise Epstein'ın bu teklifini reddediyor.
Epstein'in e-postalarının 6 yıldır Fransız yargısının elinde olduğu iddia edildi
Fransız Marianne dergisi, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanırken cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'e ait e-postaların 6 yıldır Fransız yargısının elinde bulunduğunu iddia etti.
Derginin haberine göre, uluslararası basın Epstein'e ait binlerce e-postayı incelemeyi sürdürüyor.
Buna karşın, söz konusu e-postaların kaynağına ilişkin merkezi öneme sahip Fransız adli belgesinin basında neredeyse hiç yer bulmadığı belirtildi.
Haberde, Paris Temyiz Mahkemesinde görevli bir cumhuriyet savcısının 8 Temmuz 2020’de ABD'nin yargı makamlarına gönderdiği adli yardım talebinde, Epstein'e ait "jeevacation@gmail.com" adresli e-posta hesabının Eylül 2019'da Paris'teki evinde yapılan aramada ele geçirildiğinin açıkça ifade edildiği aktarıldı.
Epstein'in e-postaları 6 yıldır Fransız yargısının elindeydi.
Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Antoine Leaument, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda Marianne dergisinin haberini alıntılayarak, "Bu bilgi hayati ve aynı zamanda önerdiğimiz parlamento soruşturma komisyonunun kurulmasını haklı çıkarıyor." ifadesini kullandı.
Leaument, bu meseleyle ilgili resmi kurumlarda olası aksaklıkların araştırılması gerektiğini savundu.
LFI Milletvekili Gabrielle Cathala ise aynı platformdan söz konusu haberle ilgili yaptığı açıklamada, "İşte bu yüzden, bu meseleyle ilgili soruşturma komisyonu kurulması talebi sunduk." dedi.
Cathala, Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet'nin dün komisyon kurulmasına yönelik taleplere karşı çıktığını belirterek, şeffaflığa önem veren tüm milletvekillerinin bu girişimi desteklemesi gerektiğini söyledi.
Jeffrey Epstein olayı
18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.
Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.