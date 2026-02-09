Dolar
43.59
Euro
51.95
Altın
5,047.18
ETH/USDT
2,123.90
BTC/USDT
70,290.00
BIST 100
13,838.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Epstein belgeleri

Epstein'in suç ortağı Maxwell, ABD Temsilciler Meclisi'nin sorularını cevaplamayı reddetti

Cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan Epstein'in eski kız arkadaşı ve suç ortağı Maxwell, susma hakkını kullanarak Temsilciler Meclisi Komitesinin sorularına cevap vermeyi reddetti.

Mücahit Oktay  | 09.02.2026 - Güncelleme : 09.02.2026
Epstein'in suç ortağı Maxwell, ABD Temsilciler Meclisi'nin sorularını cevaplamayı reddetti

New York

Gishlaine Maxwell'in, Gözetim ve Hükümet Reformu Komitesi önünde, "suçlu hale düşmemek için" ABD Anayasası'nın 5. Maddesi kapsamındaki susma hakkını gerekçe göstererek, kendisine yöneltilen soruları cevaplamaktan "kaçındığı" belirtildi.

Komite üyeleri, Epstein'in işlediği suçlarla ilgili en çok bilgiye sahip olduğuna inanılan eski kız arkadaşı ve sırdaşı Maxwell'e bu sabah konuşmak istedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Texas'taki bir federal cezaevinde bulunan Maxwell, video bağlantıyla komite toplantısına katılıp işbirliğinde bulunmayı reddetti.

ABD'nin yasama organları, nüfuzlu bir finansçı olan Epstein'in yıllarca reşit olmayan kız çocuklarını nasıl cinsel olarak istismar edebildiği yönünde daha detaylı bilgilere ulaşmaya çalışırken, onunla uzun yıllar birlikte olan ve aynı suçları işleyen Maxwell'in aktaracağı bilgilerin söz konusu soruşturmaya büyük katkı sağlayacağı öngörülüyordu.

ABD medyasındaki haberlere göre Gözetim ve Hükümet Reformu Komitesi ​​​​​​​üyeleri, Maxwell'e, Epstein'in ABD Virgin Adaları'ndaki adasında, New Mexico'daki çiftliğinde veya New York'taki evinde reşit olmayan kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen dört suç ortağı ve 25 erkek hakkında bilgiye sahip olup olmadığını sormak istiyordu.

Haberlerde ayrıca Maxwell'e yönelik, Epstein'in, ABD Başkanı Donald Trump'a reşit olmayan kız çocuklarına erişim ayarlayıp ayarlamadığı, Rusya veya İsrail gibi herhangi bir yabancı hükümete veya istihbarat servisine bilgi verip vermediği, müşterilerinin listesini tutup tutmadığı yönünde soruların hazırlandığı öne sürüldü.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Gishlaine Maxwell, "haksız yere mahkum edildiğini" savunarak, mahkumiyetinin iptali için girişimlerde bulunuyor.

20 yıl hapis cezasına çarptırılan Maxwell, Texas'taki bir federal cezaevinde bulunuyor.

Jeffrey Epstein olayı

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu
İstanbul'da "Türkiye'nin Uluslararası Eğitim Vizyonu" paneli düzenlendi
Adana'da kazada tırın altında sıkışan kurye yaşadıklarını anlattı
Mossad için çalıştığı tespit edilen 2 şüpheliye tutuklama talebi
AK Parti Sözcüsü Çelik: Soykırım faaliyetinin birçok uzantısı devam etmektedir
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Epstein'in suç ortağı Maxwell, ABD Temsilciler Meclisi'nin sorularını cevaplamayı reddetti

Epstein'in suç ortağı Maxwell, ABD Temsilciler Meclisi'nin sorularını cevaplamayı reddetti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet