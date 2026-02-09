Dolar
Gündem

Van ve Ağrı'da kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Van'ın 4 ilçesinde ve Ağrı'da köy okullarında ve taşımalı eğitim veren okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Abdullah Söylemez, Yılmaz Kazandioğlu  | 09.02.2026 - Güncelleme : 09.02.2026
Van ve Ağrı'da kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Van/Ağrı

Van'ın Çaldıran, Muradiye, Özalp ve Saray ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Çaldıran Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan değerlendirmeler neticesinde ilçede kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 10 Şubat Salı günü ilçemiz geneli tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli, kronik hasta ve hamile personelimiz ile 0-6 yaş çocuğu olan anneler de idari izinli sayılacaktır." denildi.

Muradiye, Özalp ve Saray kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda da tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarın eğitim öğretime ara verildiği duyuruldu.

Açıklamalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel ile 0-6 yaş çocuğu olan annelerin idari izinli sayılacağı bildirildi.

Ağrı

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda yarın için il genelinde yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve buzlanma riski dikkate alınarak il genelindeki köy okullarında ve taşımalı eğitim veren okullarda yarın eğitime ara verildiği kaydedildi.

DMM'den "Kandilli Rasathanesi'nin istasyonu kapatıldı" iddialarına yalanlama
Dışişleri Bakanı Fidan, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu
İstanbul'da "Türkiye'nin Uluslararası Eğitim Vizyonu" paneli düzenlendi
Adana'da kazada tırın altında sıkışan kurye yaşadıklarını anlattı
