Dünya, Epstein belgeleri

ABD Kongresi'nde Adalet Bakanı Bondi’ye Epstein dosyası soruları yöneltildi

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Jeffrey Epstein ve suç ortağı Ghislaine Maxwell’e ilişkin soruları yanıtlamaktan kaçınması nedeniyle hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin eleştirisine hedef oldu.

Mücahit Oktay  | 11.02.2026 - Güncelleme : 11.02.2026
ABD Kongresi'nde Adalet Bakanı Bondi’ye Epstein dosyası soruları yöneltildi Fotoğraf: Nathan Posner/AA

New York

Bondi, ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi oturumunda, Epstein mağdurlarına ilişkin paylaşılan belgeler, davanın seyri ve Başkan Donald Trump yönetiminin dosyaya yaklaşımı hakkında sorularla karşılaştı.

Oturumda, Cumhuriyetçi Kongre üyesi Thomas Massie ile Bondi arasında, Adalet Bakanlığının mağdurların kimliklerini yanlışlıkla ifşa etmesi ve iddia edilen bir suç ortağının kimliğinin gizlenmesi konularında tartışma yaşandı.

Massie’nin mağdurların kimliklerinin ifşa edilmesinden kimin sorumlu olduğunu sorması üzerine Bondi, soruya doğrudan yanıt vermek yerine Massie’yi "başarısız bir politikacı" olmakla suçladı.

Bazı Epstein mağdurları tarafından protesto edildi

Adalet Komitesi oturumu sırasında salonda bulunan bazı Epstein mağdurları, Adalet Bakanı Bondi’nin kendilerine bakmayı reddettiğini belirterek, Trump yönetimindeki Adalet Bakanlığı tarafından görmezden gelindiklerini ifade etmek amacıyla ellerini kaldırarak sessiz protesto gerçekleştirdi.

Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Pramila Jayapal’ın sorularını yanıtlarken zorlanan Bondi, duruşma salonunda bulunan Epstein mağdurlarından davadaki tutumuna ilişkin özür dilemeyi reddetti.

Bondi, özür dilemeye zorlanarak "aşağı çekilmeye" çalışıldığını öne sürdü.

Demokrat Temsilcileri “tiyatro yapmakla” suçlayan Bondi, Epstein’in eski kız arkadaşı ve suç ortağı olarak Teksas’ta hapis yatan Ghislaine Maxwell’in Trump tarafından affedilip affedilmeyeceğine ilişkin soruya ise "Tahmin yürütmeyeceğim." yanıtını verdi.

Epstein dosyasına ilişkin tutumunu savunan Bondi, "Ben kariyer savcısıyım. Tüm kariyerimi mağdurlar için mücadele ederek geçirdim ve bunu yapmaya devam edeceğim." dedi.

Adalet Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Jim Jordan’ın ise oturum sırasında Bondi’nin sözlerini birkaç kez keserek süreci yönlendirdiği görüldü.

