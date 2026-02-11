Dolar
Dünya, Epstein belgeleri

Trump'ın, 2006'da Epstein'in "durdurulmasından" memnun olduğu iddia edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Jeffrey Epstein soruşturmasıyla ilgilenen eski bir emniyet müdürüne, 2006'da "Çok şükür onu (Epstein) durduruyorsunuz. Herkes onun bunu yaptığını biliyordu." dediği iddia edildi.

Damla Delialioğlu  | 11.02.2026 - Güncelleme : 11.02.2026
Trump'ın, 2006'da Epstein'in "durdurulmasından" memnun olduğu iddia edildi

Ankara

ABD Adalet Bakanlığının Epstein soruşturması kapsamında kamuoyuyla paylaştığı belgelerin yankıları sürüyor.

New York Times (NYT) gazetesinin Epstein dosyalarına dayandırdığı haberine göre, Florida eyaletinde 2000'li yıllarda Epstein soruşturmasında görev alan eski Palm Beach Emniyet Müdürü Michael Reiter'ın 2019'da Federal Soruşturma Bürosuna (FBI) verdiği ifadede, 2006'da Trump ile yaptıkları görüşmeler yer aldı.

Buna göre, Trump'ın belgelerde ismi sansürlenen Reiter'a Epstein'i kulübünden attığını söylediği, "Çok şükür onu (Epstein) durduruyorsunuz. Herkes onun bunu yaptığını biliyordu." dediği ileri sürüldü.

Trump'ın Reiter'a New York çevrelerinde Epstein'in "iğrenç biri" olduğunun bilindiğini, Epstein'in eski kız arkadaşı ve suç ortağı Ghislaine​​​​​​​ Maxwell'i "şeytani" olarak tanımladığı ve polisin soruşturmada Maxwell'e de odaklanması gerektiğini aktardığı iddia edildi.

Trump'ın aynı zamanda Reiter'a gençlerin olduğu bir ortamda Epstein'in yanında bulunduğunu ve "oradan hemen uzaklaştığını" söylediği ileri sürüldü.

Reiter'ın Epstein soruşturmasını yürüttüğünü öğrendiğinde Trump'ın ayrıca Reiter'ı arayan ilk kişilerden biri olduğu ileri sürüldü.

Emniyet müdürlüğü görevinden 2009'da emekliye ayrılan Reiter, Miami Herald gazetesine yaptığı açıklamada, 2019'da FBI'a ifade verdiğini ve bahsi geçen görüşmenin Temmuz 2006'da yapıldığını doğruladı.

Jeffrey Epstein olayı

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

FBI da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.

Trump'ın, 2006'da Epstein'in "durdurulmasından" memnun olduğu iddia edildi

