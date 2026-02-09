Dolar
Dünya, Epstein belgeleri

ABD’li bazı Kongre üyeleri Epstein dosyalarının sansürsüz halini incelemeye hazırlanıyor

ABD'de bazı Kongre üyeleri, kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili belgelerin sansürsüz halini Adalet Bakanlığında incelemeye hazırlanıyor.

Bekir Aydoğan  | 09.02.2026 - Güncelleme : 09.02.2026
ABD’li bazı Kongre üyeleri Epstein dosyalarının sansürsüz halini incelemeye hazırlanıyor

Ankara

Bakanlığın, Kongre üyelerinin Epstein hakkındaki soruşturma kapsamında yayımlanan 3 milyondan fazla belgenin sansürsüz hallerine 9 Şubat'tan​​​​​​​ itibaren erişebileceği açıklamasının ardından, Cumhuriyetçi Kongre üyesi Thomas Massie ve Demokrat Kongre Üyesi Ro Khanna konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesaplarından paylaşımlar yaptı.

Cumhuriyetçi üye Massie, Epstein'e ait sansürsüz dosyaları incelemek üzere bugün bakanlığa gideceğini belirterek, takipçilerine hangi belgeleri incelemesi gerektiğini sordu.

Demokrat üye Khanna da Massie ile bakanlığa gidip sansürsüz dosyaları inceleyeceklerini kaydetti.

Khanna, "Epstein sınıfı adalete teslim edilene kadar durmayacağız." ifadelerini kullandı.

ABD Adalet Bakanlığından Kongre üyelerine gönderilen mektupta, üyelerin, belgelerin sansürsüz hallerine 9 Şubat'tan itibaren erişebileceği ve bunun için 24 saat öncesinde bakanlığa bildirimde bulunmaları gerektiği kaydedilmişti.

Mektupta, Kongre üyelerinin belgeleri yalnızca bakanlıktaki bilgisayarlarda inceleyebileceği, not almaya izin verileceği ancak elektronik kopya oluşturmalarına müsaade edilmeyeceği belirtilmişti.

Jeffrey Epstein olayı

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesindeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.

