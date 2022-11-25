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Dünya

Endonezya'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 310'a yükseldi

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde 21 Kasım'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 310'a çıktı.

Tuğba Altun   | 25.11.2022
Endonezya'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 310'a yükseldi

Ankara

CGTN'nin haberine göre, Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Ajansından yapılan açıklamada, Ciranjang şehrinin 18 kilometre güneybatısında meydana gelen depremde 24 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Yetkililer, depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 310'a yükseldiğini bildirdi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Ciranjang şehrinin 18 kilometre güneybatısında meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurmuştu.

Başkent Cakarta'da birkaç saniyelik sarsıntıya neden olduğu kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmamıştı.

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