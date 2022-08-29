Dolar
18.19
Euro
18.08
Altın
1,721.17
ETH/USDT
1,452.30
BTC/USDT
19,882.00
BIST 100
3,142.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Endonezya açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Endonezya açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Saadet Firdevs Aparı   | 29.08.2022
Endonezya açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Cakarta

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 5,9 büyüklüğündeki depremin Batı Sumatra eyaletindeki Pariaman kentinin 170 kilometre batı-güneybatısında ve 18 kilometre derinlikte olduğunu duyurdu.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, deprem anında bölgedeki insanlar tsunami korkusuyla paniğe kapılıp evlerini terk etti ve daha yüksek bölgelere koştu.

Bölge sakinlerine daha sonra ilgili kurumlardan tsunami tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Bu arada, Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Kurumu depremin büyüklüğünü 6,4 olarak açıkladı.

Depremin ardından can kaybı ya da hasar bildirilmedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kamu Gözetimi Kurumunun bağımsız denetçi adayı belirleme sınavı 12 Kasım'da yapılacak
Balıkesir'de midibüs devrildi, 17 kişi yaralandı
Türkiye ve dünya gündemi
Adana'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Türkiye'den Pakistan'a yardım malzemeleri taşıyan iki uçak daha hareket etti

Benzer haberler

Endonezya açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Endonezya açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Myanmar'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Endonezya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Bolu'da Kızılay gönüllüsü gençlere afet bilinci eğitimi verildi

Bolu'da Kızılay gönüllüsü gençlere afet bilinci eğitimi verildi
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet