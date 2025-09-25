Dolar
41.48
Euro
48.83
Altın
3,746.35
ETH/USDT
4,115.10
BTC/USDT
113,192.00
BIST 100
11,366.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Venezuela'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika ülkesi Venezuela'nın kuzeybatısında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sinan Doğan  | 25.09.2025 - Güncelleme : 25.09.2025
Venezuela'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Bogota

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Venezuela'nın Zulia eyaletine bağlı Mene Grande kasabası olduğunu duyurdu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yerin 7,8 kilometre derinliğinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, Venezuela'nın büyük kısmında ve Kolombiya'nın ise sınır bölgelerinde hissedildi. ​​​​​​​

Depremin ardından henüz can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin başkenti Washington'a geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin New York şehrinden ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan İngiltere Dışişleri Bakanı Cooper ile New York'ta görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda kilit sektörlerimizi dönüştürmeye devam edeceğiz

Benzer haberler

Venezuela'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Venezuela'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Geliştirilen cihaz depremde enkazdakilerin yerini tespit edip iletişim kurulmasını sağlıyor

Balıkesir'de 4,5 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
DMM "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde depremzedelere konteyner verilmediği" iddiasını yalanladı

DMM "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde depremzedelere konteyner verilmediği" iddiasını yalanladı
ABD'nin California eyaletinde 4,3 büyüklüğünde deprem

ABD'nin California eyaletinde 4,3 büyüklüğünde deprem
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet