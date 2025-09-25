Venezuela'da 6,2 büyüklüğünde deprem
Güney Amerika ülkesi Venezuela'nın kuzeybatısında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Bogota
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Venezuela'nın Zulia eyaletine bağlı Mene Grande kasabası olduğunu duyurdu.
Yerin 7,8 kilometre derinliğinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, Venezuela'nın büyük kısmında ve Kolombiya'nın ise sınır bölgelerinde hissedildi.
Depremin ardından henüz can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.