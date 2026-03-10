Dolar
44.03
Euro
51.35
Altın
5,231.14
ETH/USDT
2,079.00
BTC/USDT
71,167.00
BIST 100
13,175.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hayfa'dan son duruma ilişkin yayındayız İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalıyor
logo
Dünya

Venezuela lideri Rodriguez, ABD ile "uzun vadeli" ilişki kurmak istediklerini belirtti

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD ile "uzun vadeli ve istikrarlı" ilişkiler kurmak istediklerini söyledi.

Sinan Doğan  | 10.03.2026 - Güncelleme : 10.03.2026
Venezuela lideri Rodriguez, ABD ile "uzun vadeli" ilişki kurmak istediklerini belirtti

Bogota

Devlet televizyonu VTV'ye açıklamalarda bulunan Rodriguez, ABD ile yıllar sonra yeniden tesis edilen diplomatik ilişkileri daha da güçlendirmek istediklerini dile getirdi.

Rodriguez, ABD ile enerji, madencilik ve uyuşturucuyla mücadele dahil birçok alanda ortak bir ajandaya sahip olduklarını belirterek, "Uzun vadeli ve istikrarlı ilişkiler kurmak istiyoruz ancak bunlar gerçeğe dayanmalı." ifadesini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

ABD'nin 3 Ocak'ta askeri müdahaleyle alıkoyduğu Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in serbest bırakılması gerektiğini vurgulayan Rodriguez, "Venezuela'nın gerçekleri bilinmeli, biz bir uyuşturucu ülkesi değiliz. Devlet Başkanı Maduro ve eşi masumdur." dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığından, Venezuela ile ilişkilere dair açıklama yapılmıştı.

Venezuela'nın geçici yetkilileriyle diplomatik ve konsolosluk ilişkilerinin yeniden tesis edilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilen açıklamada, "Bu adım, Venezuela'da istikrarı teşvik etmek, ekonomik toparlanmayı desteklemek ve siyasi uzlaşmayı ilerletmek konusundaki ortak çabalarımızı kolaylaştıracaktır." ifadesi kullanılmıştı.

​​​​​​​Başkent Caracas'taki Baruta semtinde yer alan ABD'nin Caracas Büyükelçiliği, iki ülke diplomatik ilişkilerinin 2019'da askıya alınmasından bu yana kapalı tutuluyor.

ABD Dışişleri Bakanlığından bir heyetin, Venezuela'da 2019'da kapatılan büyükelçiliğin yeniden açılma olasılığını değerlendirmek üzere Caracas'a ziyarette bulunduğu açıklanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BM Genel Sekreteri Guterres, ramazan ayı dayanışma ziyareti kapsamında Ankara'ya gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü
Şubat yağışları 35 ilde son 66 yılın en yüksek seviyesini gördü
HSK'nin 2026 ana kararnamesi 12 Haziran'da açıklanacak
İstanbul'da uluslararası forex dolandırıcılığı operasyonunda 140 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

Venezuela lideri Rodriguez, ABD ile "uzun vadeli" ilişki kurmak istediklerini belirtti

Venezuela lideri Rodriguez, ABD ile "uzun vadeli" ilişki kurmak istediklerini belirtti

ABD ile Venezuela, diplomatik ilişkilerin yeniden tesisi konusunda anlaştı

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, kendisini öven Trump'a teşekkür etti

Venezuela'nın geçici Devlet Başkanı Rodriguez, ABD'den tüm yaptırımları kaldırmasını istedi

Venezuela'nın geçici Devlet Başkanı Rodriguez, ABD'den tüm yaptırımları kaldırmasını istedi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet