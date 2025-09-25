Dolar
Gündem

Erzurum'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Erzurum'un Aşkale ilçesinde saat 11.29'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fırat Taşdemir  | 25.09.2025 - Güncelleme : 25.09.2025
Erzurum'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Aşkale olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

