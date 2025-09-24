Dolar
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu’na hitap ediyor.
Kültür

Endonezya Uluslararası Kitap Fuarı'nda Türkiye standı yoğun ilgi görüyor

Endonezya'da 45'incisi düzenlenen Uluslararası Kitap Fuarı'na ilk kez katılan Türkiye'nin ulusal standında yer alan kitaplar ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Muhammet Tarhan  | 24.09.2025 - Güncelleme : 24.09.2025
Endonezya Uluslararası Kitap Fuarı'nda Türkiye standı yoğun ilgi görüyor

Cakarta

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliğinden edinilen bilgiye göre, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da 17 ülkeden 125 yayınevi ile telif hakları ajansının katıldığı ve 150 etkinliğin planlandığı Uluslararası Kitap Fuarı düzenleniyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Fuarın açılışını yapan Endonezya Kültür Bakanı Fadli Zon, Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan'ın daveti üzerine Türkiye ulusal standını ziyaret ederek sergilenen eserleri inceledi.

Stantta Büyükelçi Küçükcan, Cakarta Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Koordinatörü Dr. Cemal Şahin ve Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Abdulsamet Taş tarafından karşılanan Bakan Zon, Türkiye'nin fuara katılımından duyduğu memnuniyeti belirterek, yayınevi ve telif hakları ajans temsilcilerine teşekkür etti.

Türkiye'deki yayın faaliyetleri hakkında bilgi alan Bakan, Türkiye'den fuara katılan yayınevleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan kitapları inceledi.

Endonezya Kültür Bakanı Zon, ayrıca sergilenen eserlerin kültürel diplomasiye katkılarını vurguladı.

Şair, yazar ve kitap koleksiyoneri kimliğiyle de tanınan ve kendi adına kurduğu kütüphane ve müzesi bulunan Zon'a, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınlarından Şiirin Sultanları, Mesnevi ve Türk Mutfağı kitaplarının İngilizce çevirileri takdim edildi.

Türk Kültür, Sanat ve Edebiyat Eserlerinin Dışa Açılımını Destekleme Projesi (TEDA) desteğiyle yabancı dillere çevrilmiş yüzlerce eser ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının prestij yayınlarının sergilendiği fuara, Bakanlık desteğiyle Türkiye'den 11 yayınevi ve 2 telif ajansı da katılarak muhataplarıyla görüşmeler gerçekleştirecek.

