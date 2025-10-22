Dolar
41.98
Euro
48.73
Altın
4,124.69
ETH/USDT
3,868.00
BTC/USDT
108,434.00
BIST 100
10,467.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Dünya Bankası: Suriye'nin yeniden inşa maliyetinin 216 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor

Dünya Bankası, Suriye'nin çatışma sonrası yeniden inşa maliyetinin 216 milyar dolar olduğunun tahmin edildiğini bildirdi.

Dilara Zengin Okay  | 22.10.2025 - Güncelleme : 22.10.2025
Dünya Bankası: Suriye'nin yeniden inşa maliyetinin 216 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor

Washington

Bankadan yapılan açıklamada, ülke genelindeki altyapı ve bina varlıklarının ele alındığı "Suriye Fiziki Hasar ve Yeniden İnşa Değerlendirmesi 2011-2024" başlıklı raporun yayımlandığı belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, 13 yılı aşkın süren çatışmaların ardından Suriye'nin yeniden inşa maliyetinin 216 milyar dolar olduğunun tahmin edildiği aktarıldı.

Suriye'nin çatışma öncesi brüt sermaye stokunun yaklaşık üçte birinin zarar gördüğü vurgulanan açıklamada, altyapı, konut ve konut dışı binalara verilen doğrudan fiziksel zararın tutarının 108 milyar dolar olduğunun tahmin edildiği kaydedildi.

Açıklamada, değerlendirilen kategoriler arasında en çok zararı altyapının gördüğü ve toplam hasarın yüzde 48'ini oluşturduğu, toplam hasar açısından Halep, Şam kırsalı ve Humus'un en çok etkilenen bölgeler olduğu bilgisi paylaşıldı.

Hasar gören fiziki varlıkların yeniden inşa maliyetinin 140 milyar ila 345 milyar dolar arasında olacağının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, en olası tahminin ise 216 milyar dolar olarak belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, bu tutarın 75 milyar dolarının konutların yeniden inşa maliyetini, 59 milyar dolarının konut dışı yapıların ve 82 milyar dolarının altyapıyı içerdiği, Halep ve Şam kırsalının en yüksek yeniden inşa yatırımına ihtiyaç duyacak bölgeler olarak öne çıktığı aktarıldı.

Tahmini fiziksel yeniden inşa maliyetlerinin Suriye'nin 2024 yılı için öngörülen Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yaklaşık 10 katı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu durumun zorlukların boyutunu ve uluslararası desteğe duyulan büyük ihtiyacı gözler önüne serdiği ifade edildi.

Açıklamada, çatışmanın Suriye ekonomisini "mahvettiği" ve 2010-2022 döneminde reel GSYH'nin yaklaşık yüzde 53 düştüğü kaydedildi.

Nominal olarak ülke GSYH'sinin 2011'deki 67,5 milyar dolar seviyesinden 2024'te 21,4 milyar dolara gerilediğinin tahmin edildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresi 3 yıl daha uzatıldı
AFAD'dan Hatay'daki sağanak sonrası yapılan çalışmalara ilişkin açıklama
Bakan Kurum, Adıyaman İndere'nin yeni görüntülerini paylaştı
Kahramanmaraş'ta yıkım sırasında devrilen bina yoldan geçen otomobile zarar verdi
Türk askerinin Lübnan'daki görev süresi 2 yıl daha uzatıldı

Benzer haberler

Dünya Bankası: Suriye'nin yeniden inşa maliyetinin 216 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor

Dünya Bankası: Suriye'nin yeniden inşa maliyetinin 216 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor

İngiltere, Heyet Tahrir Şam'ı "terör örgütü" listesinden çıkardığını duyurdu

Suriye'nin Şam kırsalında toplu mezar bulundu

Hz. Muhammed’in Rahip Bahira ile karşılaştığı şehir: Busra

Hz. Muhammed’in Rahip Bahira ile karşılaştığı şehir: Busra
Suriye’de YPG/PYD’nin oyalama taktikleri: Entegrasyon süreci neden ilerlemiyor?

Suriye’de YPG/PYD’nin oyalama taktikleri: Entegrasyon süreci neden ilerlemiyor?
Suriye İçişleri Bakanlığı ekipleri, Şam kırsalında 12 milyon kaptagon hapı ele geçirdi

Suriye İçişleri Bakanlığı ekipleri, Şam kırsalında 12 milyon kaptagon hapı ele geçirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet