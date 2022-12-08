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Dünya

Duma'dan Rusların yabancılar için "taşıyıcı annelik" yapmasını yasaklayan tasarıya onay

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması, Rusların, yabancılar için "taşıyıcı annelik" yapmasını yasaklayan yasa tasarısını kabul etti.

Emre Gürkan Abay   | 08.12.2022
Duma'dan Rusların yabancılar için "taşıyıcı annelik" yapmasını yasaklayan tasarıya onay

Moskova

Parlamento genel kurulunda oylaması yapılarak kabul edilen tasarıyla ülkede yabancılara taşıyıcı annelik yapılması yasaklanıyor.

Buna göre, taşıyıcı annenin doğurduğu çocuklar da Rusya vatandaşı sayılacak.

Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, kararın ülkedeki çocukları korumaya yönelik alındığını belirterek “Karar, çocuklarımızın ticaretini, bebeklerin aynı cinsiyetten çiftlerin ailelerine gitmesini önleyecek veya organ satışı da dahil olmak üzere suç mağduru olmalarından koruyacaktır.” ifadesini kullandı.

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