Duma'dan Rusların yabancılar için "taşıyıcı annelik" yapmasını yasaklayan tasarıya onay
Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması, Rusların, yabancılar için "taşıyıcı annelik" yapmasını yasaklayan yasa tasarısını kabul etti.
Moskova
Parlamento genel kurulunda oylaması yapılarak kabul edilen tasarıyla ülkede yabancılara taşıyıcı annelik yapılması yasaklanıyor.
Buna göre, taşıyıcı annenin doğurduğu çocuklar da Rusya vatandaşı sayılacak.
Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, kararın ülkedeki çocukları korumaya yönelik alındığını belirterek “Karar, çocuklarımızın ticaretini, bebeklerin aynı cinsiyetten çiftlerin ailelerine gitmesini önleyecek veya organ satışı da dahil olmak üzere suç mağduru olmalarından koruyacaktır.” ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.