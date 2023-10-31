Dolar
28.30
Euro
30.03
Altın
2,005.15
ETH/USDT
1,800.00
BTC/USDT
34,358.00
BIST 100
7,560.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

DSÖ: Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi etrafındaki saldırılar son derece endişe verici

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Gazze'deki tek kanser tedavisinin yapıldığı Türk-Filistin Dostluk Hastanesi etrafındaki hava saldırılarının son derece endişe verici olduğunu belirtti.

Muhammet İkbal Arslan  | 31.10.2023 - Güncelleme : 31.10.2023
DSÖ: Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi etrafındaki saldırılar son derece endişe verici

Cenevre

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki kanser hastalarına yönelik tek hastane olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesine yönelik dün gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Gazze'deki sağlık hizmetlerinin korunmasının önemini yeterince vurgulayamadıklarını kaydeden Ghebreyesus, "Gazze'de kanser tedavilerinin yapıldığı ana tesisin (Türk-Filistin Dostluk Hastanesi) etrafındaki hava saldırılarına ilişkin haberler son derece endişe verici. Kanser hastaları zaten hassas ve onların ihtiyaç duydukları bakımı almalarını sağlamak için mümkün olan her şeyi yapmak zorunludur. Bu gerçekten bir ölüm kalım meselesi." ifadelerini kullandı.

Türk-Filistin Dostluk Hastanesine saldırı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki kanser hastalarına yönelik tek hastane olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesine dün akşam saldırı düzenlemişti.

Türk-Filistin Dostluk Hastanesi Müdürü Subhi Sukeyk, AA muhabirine, İsrail'in hedef aldığı Gazze'deki sağlık idaresine ait hastanede hasar meydana geldiğini söylemişti.

Gazze Şeridi'nde kanser hastalarının tedavi gördüğü tek hastane olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi, Filistin'in en büyük hastanelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Yaklaşık 34 bin 800 metrekarelik alan üzerine kurulu, 3 katlı ve 180 yatak kapasiteli, Türkiye'nin yaptırdığı hastanenin inşaatı 2017'de tamamlanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BM Sıfır Atık Danışma Kurulu yarın İstanbul'da toplanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KeyVac Aşı Üretim Merkezi'nde incelemelerde bulundu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "internette satılığa çıkarılan kız" haberlerine ilişkin açıklama
İHH Genel Başkanı Yıldırım, İncirlik Hava Üssü'ne yürüme çağrısı yaptı
Emine Erdoğan: Sıfır Atık Projesi ile edinilen kazanımları güçlendirmek amacıyla Sıfır Atık Vakfı kuruldu

Benzer haberler

İsrailli uzmanlar, “Hamas’ı bitirmek için” İsrail’in ödeyeceği bedelin "ağır" olacağını düşünüyor

İsrailli uzmanlar, “Hamas’ı bitirmek için” İsrail’in ödeyeceği bedelin "ağır" olacağını düşünüyor

AP Başkanı Metsola, Gazze'nin ciddi insani krizle karşı karşıya olduğunu söyledi

Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi, İsrail'in Ortodoks Kültür Merkezine saldırısını kınadı

DSÖ: Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi etrafındaki saldırılar son derece endişe verici

DSÖ: Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi etrafındaki saldırılar son derece endişe verici
UNICEF: Gazze, çocuklar için bir mezarlığa dönüşüyor

UNICEF: Gazze, çocuklar için bir mezarlığa dönüşüyor
Gazze'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi, yakıt sıkıntısı nedeniyle hizmet veremeyebilir

Gazze'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi, yakıt sıkıntısı nedeniyle hizmet veremeyebilir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet