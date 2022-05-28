Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Saraybosna’daki Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde ezan okudu
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi’nde, yaklaşık 500 yıldır sürdürülen geleneğe göre minareye çıkarak ezan okudu.
Saraybosna
Bosna Hersek İslam Birliği (Riyaset) İdare Binası'nın bugün yapılacak açılış törenine katılmak üzere Saraybosna'ya gelen Erbaş, Osmanlı mirası Gazi Hüsrev Bey Camisi'ni ziyaret etti.
Saraybosna'nın merkezindeki caminin minaresine çıkan Erbaş, ülkede 500 yıldır sürdürülen; minareden ezan okuma geleneğini devam ettirdi.
Daha sonra Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic ile Saraybosna'daki Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret eden Erbaş, Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in kabrinin başında dua etti.
Temelleri 2008'de atılan ve 2011'de tamamlanması beklenen ancak finansal sebeplerden ötürü 2010-2018 döneminde inşası durdurulan Riyaset binası, Vakıflar Genel Müdürlüğünün desteğiyle tamamlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.