Dolar
16.22
Euro
17.41
Altın
1,853.53
ETH/USDT
1,778.20
BTC/USDT
28,849.00
BIST 100
2,438.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
logo
Dünya

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Saraybosna’daki Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde ezan okudu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi’nde, yaklaşık 500 yıldır sürdürülen geleneğe göre minareye çıkarak ezan okudu.

Lejla Biogradlija   | 28.05.2022
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Saraybosna’daki Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde ezan okudu

Saraybosna

Bosna Hersek İslam Birliği (Riyaset) İdare Binası'nın bugün yapılacak açılış törenine katılmak üzere Saraybosna'ya gelen Erbaş, Osmanlı mirası Gazi Hüsrev Bey Camisi'ni ziyaret etti.

Saraybosna'nın merkezindeki caminin minaresine çıkan Erbaş, ülkede 500 yıldır sürdürülen; minareden ezan okuma geleneğini devam ettirdi.

Daha sonra Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic ile Saraybosna'daki Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret eden Erbaş, Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in kabrinin başında dua etti.

Temelleri 2008'de atılan ve 2011'de tamamlanması beklenen ancak finansal sebeplerden ötürü 2010-2018 döneminde inşası durdurulan Riyaset binası, Vakıflar Genel Müdürlüğünün desteğiyle tamamlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 940 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti
Kuzey Kore'de milyonlarca yüksek ateş vakasına karşın 69 kişinin öldüğü duyuruldu
Dünya Bankasından Türkiye'ye 500 milyon dolarlık Kovid-19 finansman desteği
Japonya'da Kovid-19 aşısının 4'üncü dozu uygulanmaya başladı
Türkiye'de 1310 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 5 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Saraybosna’daki Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde ezan okudu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Saraybosna’daki Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde ezan okudu

Vakıflar Genel Müdürlüğünce Bosna Hersek'te tamamlanan üç eser açılıyor

Türk motosikletçiler İtalya ve Bosna Hersek'te podyum mücadelesi verecek

Bosna Hersek NATO'ya üyelik yolunda kararlı

Bosna Hersek NATO'ya üyelik yolunda kararlı
'Kapiya Katliamı'nın 27. yılında, 71 kurban törenle anıldı

'Kapiya Katliamı'nın 27. yılında, 71 kurban törenle anıldı
Saraybosna'da birçok okulda bomba ihbarı yapılması üzerine eğitime ara verildi

Saraybosna'da birçok okulda bomba ihbarı yapılması üzerine eğitime ara verildi