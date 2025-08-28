Dolar
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor
logo
Dünya

Bosna Hersek'teki Sırp Cumhuriyeti'nde 23 Kasım'da erken seçim yapılacak

Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonu (CIK), ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik'in görevden alınmasının ardından RS'nin yeni başkanının belirlenmesi için 23 Kasım'da erken seçim yapılacağını duyurdu.

İsmail Özdemir  | 28.08.2025 - Güncelleme : 28.08.2025
Bosna Hersek'teki Sırp Cumhuriyeti'nde 23 Kasım'da erken seçim yapılacak

Saraybosna

CIK üyeleri, Dodik'in görevden alınmasının Bosna Hersek Temyiz Mahkemesi tarafından onanmasının ardından bugün toplandı. Yapılan oturumda, RS'de 23 Kasım'da erken seçim yapılması kararı verildi.

Dodik daha önce yaptığı açıklamada, göreviyle ilgili entite genelinde referandum yapacaklarını ifade etmişti.

Dodik'in ayrılıkçı söylemleri ve görevden alınma süreci

Bosna Hersek'te ayrılıkçı söylemleriyle sık sık gündeme gelen Bosnalı Sırp lider Dodik, ülkede 1992-1995'te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Antlaşması ile oluşturulan Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) ve Yüksek Temsilci Christian Schmidt'i tanımadığını açıklamıştı.

Bu kapsamda, Dodik liderliğinde NSRS, Haziran 2023'te Yüksek Temsilci Schmidt'in kararlarının, entitenin Resmi Gazetesi'nde yayımlanmaması yönünde karar almıştı.

İhtiyaç durumunda yasa çıkartabilecek yetkiye sahip olan Schmidt ise Dodik'in bu ayrılıkçı adımlarını kabul etmemiş ve NSRS'de alınan kararları iptal etmişti.

Dodik'in, "RS, Bosna Hersek'ten ayrılır" söylemleriyle ayrılıkçı tavrını sürdürmesi üzerine "OHR kararlarına saygı duymadığı" gerekçesiyle hakkında iddianame hazırlanmış ve hapis cezası talep edilmişti.

Aralık 2023'te başlayan dava süreci kapsamında Dodik'e 1 yıl hapis ve 6 yıl siyasi yasak cezası verilmiş, Bosna Hersek Mahkemesi de 1 yıl hapis cezasını para cezasına çevirmişti.

CIK ise 6 yıl siyasi yasak cezası alan Dodik'i oy birliğiyle görevden aldığını açıklamıştı.

