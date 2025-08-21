Dolar
logo
Dünya

Bosna Hersek'teki savaşta 33 yıl önce kurşuna dizilen 224 sivil törenle anıldı

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta 33 yıl önce Koricanske kayalıklarında öldürülen 224 Boşnak ve Hırvat sivil için anma töreni düzenlendi.

Lejla Biogradlija, Elvır Hodzıc  | 21.08.2025 - Güncelleme : 21.08.2025
Bosna Hersek'teki savaşta 33 yıl önce kurşuna dizilen 224 sivil törenle anıldı Fotoğraf: Elman Omic/AA

Vlasic

Bosna Hersek’teki savaşta toplama kamplarına kapatıldıktan sonra Sırp askerlerce Koricanske kayalıklarında kurşuna dizilen 224 Boşnak ve Hırvat için düzenlenen törene, hayatını kaybedenlerin yakınları ve yetkililer katıldı.”

Bosna Hersek Toplama Kampları Derneği Başkanı Seid Omerovic, törende yaptığı konuşmada, 224 sivilin önce arkadan kurşuna dizildiğini, ardından kayalıklardan atıldığını ve son olarak üzerlerine bomba atıldığını söyledi.

Omerovic, Bosna Hersek'te 33 yıl önce yaşananlara dünyanın farklı yerlerinde bugün de şahit olunduğunu belirtti.

Törende, 300 metre yüksekliğindeki kayalıklardan 224 gül atıldı ve dualar edildi.

Prijedor'daki Trnopolje toplama kampından Travnik kentine götürülen Boşnak ve Hırvatlar, 21 Ağustos 1992'de Koricanske kayalıklarında Sırp birliklerince kurşuna dizilmişti.

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi, Koricanske kayalıklarında yaşanan katliam nedeniyle 11 kişiye toplam 200 yıl hapis cezası vermişti.

İlgili konular
