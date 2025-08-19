İngiltere Başbakanı Starmer, Washington'daki Ukrayna görüşmelerinde gerçek ilerleme kaydettiklerini söyledi
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Washington'da ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle yapılan toplantıda gerçek ilerleme kaydettiklerini belirtti.
Starmer, Washington'da ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle yapılan toplantının ardından İngiliz basınına açıklamalarda bulundu.
Başbakan Starmer, toplantıda "liderler arasında birlik duygusu" olduğunu vurgulayarak, özellikle liderlerin, Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri ile ikili ve üçlü görüşmelerde gerçek ilerleme kaydedilmesinden büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.
Starmer, "Bugün olmasını istediğim şey buydu ve bu noktaya geldiğimiz için gerçekten memnunum." dedi.
Ukrayna'daki savaşı çevreleyen diplomasinin, ABD'nin Rusya'yı yatıştırmasına dönüştüğü yönündeki endişeler sorulduğunda, Starmer, en önemli şeyin bugünün sonuçlarına odaklanmak olduğunu, bu sonuçların, Avrupa, Ukrayna ve özellikle de İngiltere'deki insanlara güven vereceğini söyledi.
İngiliz Başbakan Starmer, Ukrayna hakkında, Ukrayna olmadan hiçbir karar alınmaması gerektiğinin de altını çizerek, "İster toprak, ister esir değişimi ya da çok ciddi bir mesele olan çocukların iadesi olsun, bu konularda bazılarında Ukrayna'nın masada olması gerektiği açık." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.