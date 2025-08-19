Dolar
40.88
Euro
47.84
Altın
3,342.94
ETH/USDT
4,294.50
BTC/USDT
115,600.00
BIST 100
10,987.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" dördüncü toplantısına başkanlık edecek Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Erzincan Organize Sanayi Bölgesi Temel Atma Töreni"nde konuşuyor
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

İngiltere Başbakanı Starmer, Washington'daki Ukrayna görüşmelerinde gerçek ilerleme kaydettiklerini söyledi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Washington'da ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle yapılan toplantıda gerçek ilerleme kaydettiklerini belirtti.

Zuhal Demirci  | 19.08.2025 - Güncelleme : 19.08.2025
İngiltere Başbakanı Starmer, Washington'daki Ukrayna görüşmelerinde gerçek ilerleme kaydettiklerini söyledi

İngiltere

Starmer, Washington'da ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle yapılan toplantının ardından İngiliz basınına açıklamalarda bulundu.

Başbakan Starmer, toplantıda "liderler arasında birlik duygusu" olduğunu vurgulayarak, özellikle liderlerin, Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri ile ikili ve üçlü görüşmelerde gerçek ilerleme kaydedilmesinden büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Starmer, "Bugün olmasını istediğim şey buydu ve bu noktaya geldiğimiz için gerçekten memnunum." dedi.

Ukrayna'daki savaşı çevreleyen diplomasinin, ABD'nin Rusya'yı yatıştırmasına dönüştüğü yönündeki endişeler sorulduğunda, Starmer, en önemli şeyin bugünün sonuçlarına odaklanmak olduğunu, bu sonuçların, Avrupa, Ukrayna ve özellikle de İngiltere'deki insanlara güven vereceğini söyledi.

İngiliz Başbakan Starmer, Ukrayna hakkında, Ukrayna olmadan hiçbir karar alınmaması gerektiğinin de altını çizerek, "İster toprak, ister esir değişimi ya da çok ciddi bir mesele olan çocukların iadesi olsun, bu konularda bazılarında Ukrayna'nın masada olması gerektiği açık." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, görevden uzaklaştırıldı
Bakan Kurum: 180 bin metreküp kapasiteli ülkemizin en büyük atık su tünelini Hatay'da inşa ediyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Gönüllüler Koalisyonu Çevrim İçi Liderler Toplantısı"na katılacak
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki
Uzlaştırma yöntemiyle yaklaşık 2 milyon dosyada anlaşma sağlandı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Gönüllüler Koalisyonu Çevrim İçi Liderler Toplantısı"na katılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Gönüllüler Koalisyonu Çevrim İçi Liderler Toplantısı"na katılacak

İngiltere Başbakanı Starmer, Washington'daki Ukrayna görüşmelerinde gerçek ilerleme kaydettiklerini söyledi

Maduro, ABD'nin kendisini tutuklama adımına karşı 4,5 milyonu aşkın milisi ülkede konuşlandıracak

Macron, Beyaz Saray'daki görüşmenin ardından Putin'in barışa istekli olduğunu düşünmediğini söyledi

Macron, Beyaz Saray'daki görüşmenin ardından Putin'in barışa istekli olduğunu düşünmediğini söyledi
Trump, küresel "kayıp çocuk sorununu" çözmek için von der Leyen'le çalışacağını belirtti

Trump, küresel "kayıp çocuk sorununu" çözmek için von der Leyen'le çalışacağını belirtti
Trump, Putin ile Zelenskiy'i bir araya getirecek zirve için hazırlıklara başladığını açıkladı

Trump, Putin ile Zelenskiy'i bir araya getirecek zirve için hazırlıklara başladığını açıkladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet