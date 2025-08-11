Dolar
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Jandarma Astsubay Ferhat Gedik ile Eren Bülbül'ü andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensupları tarafından şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 8'inci yılında andı.

Mikail Bıyıklı  | 11.08.2025 - Güncelleme : 11.08.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Jandarma Astsubay Ferhat Gedik ile Eren Bülbül'ü andı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehadetlerinin 8'inci yılında Eren Bülbül evladımızı ve Jandarma Astsubayımız Ferhat Gedik'i rahmetle yad ediyorum. Rabb'im ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

