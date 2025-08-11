Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Jandarma Astsubay Ferhat Gedik ile Eren Bülbül'ü andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensupları tarafından şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 8'inci yılında andı.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehadetlerinin 8'inci yılında Eren Bülbül evladımızı ve Jandarma Astsubayımız Ferhat Gedik'i rahmetle yad ediyorum. Rabb'im ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.
