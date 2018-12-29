MOSKOVA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Savunma Bakanlığı'nda Rus heyetle gerçekleştirdiği Suriye konulu görüşmenin ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rus tarafıyla gerçekleştirilen toplantının son derece verimli geçtiğini vurgulayan Çavuşoğlu, “İki bakanlığımız, Milli Savunma Bakanlığımız, askerlerimizin ve istihbaratımızın katıldığı toplantıda, öncelikle Astana ve Soçi süreçleriyle, bugüne kadar attığımız adımları ve bundan sonra ne yapabileceğimizi gözden geçirdik.” diye konuştu.

Görüşmede, ABD’nin Suriye’den çekilme kararının da ele alındığını dile getiren Çavuşoğlu, “Ayrıca, terör örgütleriyle mücadele konusunda da kararlılığımızı vurguladık. Tüm terör örgütlerinin Suriye topraklarından temizlenmesi konusunda ortak irademiz var.” ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Rusya arasında imzalanan Soçi mutabakatının önemine işaret eden Çavuşoğlu, “Soçi’de imzaladığımız İdlib muhtırası gerçekten bugün sükunetin sağlanması ve siyasi sürecin işlemesi bakımından çok önemli bir mutabakattı. Bunun da uygulanması ve aksaklıkların giderilmesi konusunda da mutabıkız.” değerlendirmesinde bulundu.

"Suriye ve bölgesel konularda Rusya ve İran’la yakın iş birliğine devam edeceğiz"

Çavuşoğlu, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasının öneminin altını çizerek, şunları kaydetti:

“Tüm terör örgütlerinin Suriye topraklarından temizlenmesi konusunda ortak irademiz var. Astana garantörleri olarak Suriye’nin toprak bütünlüğünü, siyasi birliğini savunuyoruz ve bunlara halel getirecek tüm çabalara da karşıyız. Bazıları Astana sürecini ya da Soçi sürecini baltalamaya çalışıyor olabilir ama şunu unutmasınlar; bugün Suriye için bir anayasa komisyonunun kurulması konuşuluyorsa, bu Rusya, İran ve Türkiye’nin birlikte attığı adımlar ve sarf ettiği çabalar sayesinde olmuştur. Suriye ve bölgesel konularda Rusya ve İran’la yakın iş birliğine devam edeceğiz.”

Görüşmede, Suriye sorununun insani boyutunun da ele alındığını belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

“Özellikle mültecilerin gönüllü bir şekilde Suriye’ye dönmesi konusunda iş birliğimizi nasıl güçlendirebiliriz ve gönüllü bir şekilde Suriye topraklarına dönen insanlara nasıl yardım edebiliriz, bunu da değerlendirdik. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye konusunda, bölgesel konularda, Rus ortaklarımız ve İran’la yakın iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Çabalarımızı birlikte koordine edeceğiz ve Suriye’de kalıcı bir barış için, siyasi çözüm için önümüzdeki süreçte çabalarımızı yoğunlaştıracağız."

Muhabir: Emre Gürkan Abay,Ali Cura