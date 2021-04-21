Euro
9.80
Dolar
8.15
BIST 100
1,345.51
Altın
1,782.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara’da “Küresel Salgın Döneminde Çocukların Ruh ve Beden Sağlığı” etkinliğinde konuşuyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, amcası Abdullah Erbaş'ın Ordu'nun Kabadüz ilçesindeki cenaze namazını kıldırıyor.
logo
Dünya

DiCaprio ve Fonda dahil 35 sanatçıdan Biden'a 'Brezilya ile iklim anlaşması imzalamayın' çağrısı

Leonardo DiCaprio, Jane Fonda ve Joaquin Phoenix’in de aralarında bulunduğu 35 sanatçı ve oyuncu, ABD Başkanı Joe Biden’a mektup yazarak Brezilya ile iklim anlaşmasını imzalamamaya çağırdı.

Fuat Kabakcı   | 21.04.2021
DiCaprio ve Fonda dahil 35 sanatçıdan Biden'a 'Brezilya ile iklim anlaşması imzalamayın' çağrısı

Rio de Janerio

Aralarında DiCaprio, Fonda ve Phoenix’in de olduğu 35 sanatçı, Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro dahil 40 civarında devlet veya hükümet liderinin 22-23 Nisan’da bir araya geleceği iklim temalı çevrim içi Liderler Zirvesi öncesinde Biden yönetimine mektup yazdı.

Mektupta, ABD’nin Bolsonaro ile yapacağı muhtemel bir iklim anlaşmasından endişe duyan Brezilya halkı ve sivil toplum örgütlerinin yanında olduklarını belirten sanatçılar, Biden yönetimini "Brezilya halkının sesini duymaya ve bu ülke ile herhangi bir anlaşma yapmamaya" çağırdı.

Mektupta "Amazon'a, iklimimize ve insan haklarına yönelik tehditlere ilişkin alınması gereken acil önlemler konusunda endişelerinizi paylaşıyoruz. Ancak Bolsonaro ile bir anlaşma çözüm değil." ifadesini kullanan ünlüler, Bolsonaro'yu insan haklarını ihlal etmek ve ülkedeki ormanlara zarar vermekle itham etti.

Brezilya Çevre Bakanı Ricardo Salles, şubat ayında yaptığı açıklamada Amazon’un korunması için ABD’den finansal destek arayışında olduklarını dile getirmişti.

Salles, 14 Nisan’da ise Batı’lı ülkelerden ülkedeki ormansızlaşma sorunun bir yılda yüzde 30-40 civarında azaltılması için 1 milyar dolar tutarında yardım talebinde bulunduklarını açıklamıştı.

ABD’nin Brasilia Büyükelçisi Todd Chapman aynı gün Brezilya ile ikili ilişkilerde çevrenin en acil konu olduğunu ve düzenlenecek iklim zirvesinde ele alınacağını duyurmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da olduğu 40 dünya liderini 22-23 Nisan'da çevrim içi iklim zirvesine davet etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 295 bini aştı
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 3 bin 321 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Dünyaca ünlü Kırgız yazar Aytmatov'un eşi Maria Aytmatova Kovid-19 nedeniyle vefat etti

Benzer haberler

AB kurumları iklim yasasında uzlaştı

AB kurumları iklim yasasında uzlaştı

ABD'de Arizona Valisi mülteci akınını durdurmak için Meksika sınırına Ulusal Muhafızları gönderiyor

DiCaprio ve Fonda dahil 35 sanatçıdan Biden'a 'Brezilya ile iklim anlaşması imzalamayın' çağrısı

Çin Devlet Başkanı Şi, Biden'ın davet ettiği İklim Zirvesi'ne katılacak

Çin Devlet Başkanı Şi, Biden'ın davet ettiği İklim Zirvesi'ne katılacak
Subaru ABD'deki tesislerinde üretimi durdurdu

Subaru ABD'deki tesislerinde üretimi durdurdu
ABD Başkanı Biden: George Floyd'un öldürülmesi, gündüz gözüyle işlenmiş bir cinayettir

ABD Başkanı Biden: George Floyd'un öldürülmesi, gündüz gözüyle işlenmiş bir cinayettir