Dolar
41.96
Euro
48.93
Altın
3,936.07
ETH/USDT
3,997.40
BTC/USDT
113,236.00
BIST 100
10,871.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Brezilya'da güvenlik güçlerinin uyuşturucu operasyonunda 4'ü polis en az 60 kişi öldü

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletindeki uyuşturucu operasyonunda, ilk belirlemelere göre 4'ü polis 60 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Zeynep Katre Oran  | 29.10.2025 - Güncelleme : 29.10.2025
Brezilya'da güvenlik güçlerinin uyuşturucu operasyonunda 4'ü polis en az 60 kişi öldü

Bogota

Rio de Janeiro Eyalet Valisi Claudio Castro, yaptığı açıklamada, "Comando Vermelho" adlı suç örgütünün bölgede yayılmasını durdurmayı amaçlayan, 2 bin 500 polisin görevlendirildiği operasyon düzenlendiğini belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Castro, 32 zırhlı araçla desteklenen güvenlik güçlerinin, Rio de Janeiro'nun kuzeyinde yer alan Alemao ve Penha bölgelerine girdiğini kaydetti.

Güvenlik güçlerinin operasyon sırasında silahlı direnişle karşılaştığını belirten Castro, operasyon kapsamında ilk belirlemelere göre, 4'ü polis 60 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Güvenlik güçlerinin en az 81 kişiyi gözaltına aldığını vurgulayan Castro, eyalet tarihindeki en geniş kapsamlı operasyonun gerçekleştirildiğini ifade etti.

Castro, bölge sakinlerine operasyon süresince evlerinden çıkmamaları uyarısında bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından hakemlerin bahis iddiasına ilişkin soruşturmayla ilgili açıklama
İletişim Başkanı Duran: Bu son saldırı, İsrail'in bölgesel barışa tehdit olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ateşkesi ihlal ettiğini bildirdi
Dışişleri Bakanlığı, Sudan'ın Faşir şehrindeki sivillere karşı saldırıyı şiddetle kınadı
Fethiye'de sağanağın ardından gökyüzünde "Mammatus Bulutları" görüldü

Benzer haberler

Brezilya'da güvenlik güçlerinin uyuşturucu operasyonunda 4'ü polis en az 60 kişi öldü

Brezilya'da güvenlik güçlerinin uyuşturucu operasyonunda 4'ü polis en az 60 kişi öldü

Brezilya'da hedef dünya kupasında "24 yıl sonra" şampiyonluk

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet