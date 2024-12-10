Çöken Baas rejiminin devrik lideri Esed'i taşıyan uçak Türk hava sahasını kullanmadı
Suriye'de çöken Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esed'in ülkeden kaçarken Türk hava sahasını kullanmadığı bildirildi.
Ankara
Resmi kaynaklara göre, Esed'i taşıyan uçak Türk hava sahasını kullanmadı.
Kaynaklar, Türk hava sahasının kullanımının izne tabi olduğunu, Esed'i Rusya'ya taşıyan uçağın Türk hava sahasını kullanmak için Türk tarafına izin talebinin de olmadığı aktarıldı.
Esed, Rusya'ya kaçmıştı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, 8 Aralık'ta, Suriye'de çöken Baas rejiminin devrik lideri Esed'in görevden ayrılma kararı alarak ülkeyi terk ettiğini bildirmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da 9 Aralık'ta, Esed ve ailesine sığınma sağlama kararının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ait olduğunu söylemişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.