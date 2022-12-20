Dolar
18.66
Euro
19.82
Altın
1,819.30
ETH/USDT
1,209.70
BTC/USDT
16,792.00
BIST 100
5,419.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Çinli çip endüstrisi patronlarının serveti geçen yıla göre yüzde 28 azaldı

Çin'de çip endüstrisinde faaliyet gösteren şirket sahiplerinin kişisel servetlerinin geçen yıla göre azaldığı bildirildi.

Emre Aytekin   | 20.12.2022
Çinli çip endüstrisi patronlarının serveti geçen yıla göre yüzde 28 azaldı

Pekin

İnternet sitesi "Ijiwei.com"un haberine göre, sektördeki en zengin 100 patronun toplam serveti geçen yıla göre yüzde 28 azalırken, kişisel varlığı 10 milyar yuanı (yaklaşık 1,43 milyar dolar) geçen iş insanlarının sayısı 22'den 17'ye düştü.

Çin'de yarı iletken endüstrisi, son yıllarda kamu teşvikleri ve borsaya açılan şirketlerin sayısının artmasıyla çok sayıda yeni milyarderin ortaya çıktığı bir sektör haline gelmişti.

ABD Ticaret Bakanlığı, ekim başında çip üretimi için gereken malzeme, makine ve donanımın Çin'e ihracatına yönelik kısıtlamaları içeren düzenlemeyi kabul etmişti. Bakanlık, 12 Aralık'ta aralarında Çin'in en büyük hafıza çipi üreticisi Yangzte Memory Technologies (YMTC) gibi yapay zeka çip endüstrisinde faaliyet gösteren 21 şirketin de olduğu 36 şirketi ihracat yasağı listesine eklemişti.

Söz konusu şirketlerin Amerikan malları, yazılımları ve teknolojilerine erişimini ciddi şekilde kısıtlayacak katı lisans gereklilikleri uygulanacağı belirtilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hakkari'de kardan kapanan üs bölgesinin yolu açıldı
"Koca Yusuf"lar yuvasına döndü
TBMM Başkanı Şentop, Üsküp'te Türkçe eğitim veren Tefeyyüz İlköğretim Okulu'nu ziyaret etti
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı sona erdi
Kastamonu'da yüksek kesimlerde kar ve sis görülüyor

Benzer haberler

Çinli çip endüstrisi patronlarının serveti geçen yıla göre yüzde 28 azaldı

Çinli çip endüstrisi patronlarının serveti geçen yıla göre yüzde 28 azaldı

Çin, sadece zatürre ve solunum yetmezliğine bağlı ölümleri Kovid-19'dan sayacak

AB, Amazon firmasıyla rekabet soruşturmalarında anlaştı

Hindistan, Çin'le gerilimin yaşandığı sınır bölgesine daha fazla asker konuşlandırdı

Hindistan, Çin'le gerilimin yaşandığı sınır bölgesine daha fazla asker konuşlandırdı
ABD'deki savunma dergisi Defense News, Bayraktar Kızılelma'yı tanıttı

ABD'deki savunma dergisi Defense News, Bayraktar Kızılelma'yı tanıttı
Çin akaryakıt fiyatlarını indirdi

Çin akaryakıt fiyatlarını indirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet