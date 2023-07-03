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Dünya

Çin "ulusal güvenlik" gerekçesiyle bazı metallerin ihracatına kısıtlama getirdi

Çin, çip ve elektronik yapımında kullanılan galyum ve germanyum metallerinin ihracatını, "ulusal güvenlik ve çıkarları koruma" gerekçesiyle kısıtladı.

Dildar Baykan Atalay  | 03.07.2023 - Güncelleme : 03.07.2023
Çin "ulusal güvenlik" gerekçesiyle bazı metallerin ihracatına kısıtlama getirdi

Ankara

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ulusal güvenlik ve çıkarları korumak için, galyum ve germanyum ile ilişkili malzemelere ihracat kısıtlaması uygulanmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kısıtlama gereği, galyum ve germanyum ihracatından önce ilgili makamlardan onay alınması gerekiyor.

Kısıtlama, 1 Ağustos itibarıyla yürürlükte olacak.

Bu iki elementin en büyük üreticisi olan Çin, dünyadaki galyum üretiminin yüzde 95'ini, germanyum üretiminin ise yüzde 67'sini karşılıyor.


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