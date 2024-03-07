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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Çin Dışişleri Bakanı Vang: "Gazze'deki insani krizin önlenememesi, uygarlığın utancıdır"

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşanan insani krize ilişkin, "21. yüzyılda bu insani krizin önlememesi, insanlığın trajedisi ve uygarlığın utancıdır." dedi.

Emre Aytekin  | 07.03.2024 - Güncelleme : 07.03.2024
Çin Dışişleri Bakanı Vang: "Gazze'deki insani krizin önlenememesi, uygarlığın utancıdır"

Pekin

Bakan Vang, Çin Ulusal Halk Kongresinin yıllık genel kurulu kapsamında başkent Pekin'de düzenlenen "Çin’in Dış Politikası ve Dış İlişkileri" başlıklı basın toplantısında konuştu.

Devam eden saldırıların halihazırda 100 binden fazla sivil can kaybı ve yaralanmaya yol açtığına, sayısız masum insanın enkaz altında gömülü beklediğine dikkati çeken Vang, "21. yüzyılda bu insani krizin önlememesi, insanlığın trajedisi ve uygarlığın utancıdır. Hiçbir şey bu çatışmanın uzatılmasını veya sivil nüfusun öldürülmesini meşrulaştıramaz." ifadelerini kullandı.

Vang, uluslararası toplumun acil ateşkes ilanı için harekete geçmesi, insani yardımı güvenceye almayı ahlaki zorunluluk olarak görmesi gerektiğini belirterek, "Gazze’deki insanların da bu dünyada yaşamaya hakkı var. Kadınlar ve çocuklar, aileleriyle birlikte güvende olmayı hak ediyor. Tüm rehineler serbest bırakılmalı, sivillere zarar veren tüm eylemlere son verilmeli." diye konuştu.

"Tarihsel haksızlık, nesilden nesle düzeltilmeden devam edemez"

Gazze’deki facianın dünya için yeni bir uyarı olduğuna işaret eden Vang, "Filistin topraklarının uzun süren işgali, artık görmezden gelinemeyecek bir durum. Filistin halkının yıllardır süren bağımsız devlet özlemi, artık göz ardı edilmemeli. Filistinlilere yönelik tarihsel haksızlık, nesilden nesle düzeltilmeden devam edemez." değerlendirmesinde bulundu.

Vang, iki devletli çözümün, fasit çatışma döngüsünü kırmanın, aşırılıkçı ideolojilerin beslendiği zemini ortadan kaldırmanın ve Orta Doğu’da kalıcı barışı sağlamanın yegane yolu olduğunu vurguladı.

Çin'in Filistin halkının meşru ulusal haklarını yeniden kazanmaya yönelik haklı davasını desteklediğini dile getiren Vang, iki devletli çözüm için takvimi ve yol haritasını belirlemek üzere yetkili ve kapsayıcı uluslararası barış konferansı toplanması çağrısını yineledi.

Vang, Çin'in Filistin’in Birleşmiş Milletlere tam üyeliğini desteklediğini vurgulayarak, "Güvenlik Konseyinin belirli üyelerini" bu konuda engel çıkarmamaya davet etti.

Çin'in barış için uluslararası toplumla çalışmayı sürdüreceğini kaydeden Vang, "Filistin ile İsrail, en kısa sürede iki devlet olarak barış içinde bir arada yaşama hedefi doğrultusunda müzakereleri sürdürmeli, Arap ve Yahudi halkları uyum içinde birlikte var olmalı." dedi.

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