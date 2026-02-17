Dolar
43.73
Euro
51.66
Altın
4,862.45
ETH/USDT
1,957.00
BTC/USDT
67,145.00
BIST 100
14,227.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Çin, Ay Yeni Yılı'nı kutladı

Çin, "Bahar Bayramı" olarak adlandırılan geleneksel Ay Yeni Yılı'nı kutlamalarla karşıladı.

Emre Aytekin  | 17.02.2026 - Güncelleme : 17.02.2026
Çin, Ay Yeni Yılı'nı kutladı Fotoğraf: Emre Aytekin/AA

Pekin

Ülke, 12 Hayvanlı Ay Takvimi'ne göre 17 Şubat'ta "Yılan Yılı"nı geride bırakarak "At Yılı"na girdi

Çin kültüründe hareketi ve ilerlemeyi sembolize eden, canlılık, atılganlık ve bağımsızlık getireceği kabul edilen At Yılı'nın gelişi, tüm Çin'de ve ülke dışında yaşayan Çinlilerce kutlandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yeni yılı karşılamak için caddeler ve sokaklar kırmızı renkli Çin fenerleriyle donatılırken alışveriş merkezlerinin, dükkan ve apartmanların girişleri at figürleri ve yeni yıl dileklerini ifade eden Çince karakterlerin yazılı olduğu şeritlerle süslendi.

Bayram yemeği, gala programı, tapınak panayırı

Çinliler, Bahar Bayramı arifesinde geleneksel akşam yemeğinde aile büyükleriyle bir araya geldi.

Çin devlet televizyonu CCTV, her yılı olduğu gibi Ay Yeni Yılı için özel hazırlanan gala programını canlı yayımladı. Programda halk dansları, geleneksel dövüş sanatları ve modern müzik ile dans gösterileri izleyicilere sunuldu. Bazı gösterilerde insansı robotlar da sahne aldı.

Vatandaşlar, yeni yılın ilk gününde ise şehirlerde kurulan geleneksel tapınak panayırlarını ziyaret etti. Başkent Pekin'de Ditan Parkı'nda kurulan yılbaşı panayırına yüzlerce kişi akın ederken açık havada aileleriyle vakit geçirdi.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Ünal'dan yeni yıl mesajı

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal, Çin devlet televizyonu CCTV'de yayımlanan yeni yıl mesajında, at figürünün Türk kültüründe de önemli bir yere sahip olduğunu, bağımsızlık ruhunu simgelediğini vurguladı.

2026'nın Türkiye ile Çin arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 55. yılı olduğunu hatırlatan Ünal, yeni yılda iki ülke arasındaki ilişkileri pek çok alanda daha fazla geliştirmeyi umduklarını ifade etti.

Ünal, Türkiye'nin bu yılın başında Çin vatandaşları için vizesiz seyahat uygulaması başlattığına dikkati çekerek daha fazla Çinli ziyaretçiyi Türkiye'de görmeyi dilediklerini kaydetti.

At Yılı

Çin astrolojisine göre At Yılı, 12 yıllık çevrimlerde yedinci yıla denk geliyor.

At, Çin kültüründe hareketi ve dirimselliği sembolize ediyor. At Yılı'nın istikrarsızlık ve öngörülmezliğin tehlikelerinin yanı sıra canlılık ve ilerlemenin fırsatlarını getireceğine inanılıyor.

At Yılı'nda doğan çocukların enerjik, kendine güvenli, yaratıcı ve maceracı kişiliğe sahip olacağı düşünülüyor.

"Çunyün"

Çin geleneğinde insanların yeni yıl öncesi sılayırahime dönmesi, yılbaşını ailelerinin yanında geçirmesi önemli görülüyor. Ay Yeni Yılı'nı içine alan "Bahar Bayramı" döneminde milyonlarca Çinli, ailelerini ziyaret etmek üzere memleketlerine yolculuk ediyor.

Ulaştırma Bakanlığı, bu yıl 2 Şubat-13 Mart tarihlerini kapsayan 40 günlük Bahar Bayramı tatili döneminde ülke içinde yaklaşık 9,5 milyar seyahat yapılması beklendiği açıklamıştı.

"Çunyün" adı verilen Bahar Bayramı yolculukları, "dünyanın en büyük kitlesel göçü" olarak adlandırılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 12'nci duruşması sona erdi
MSB'den Almanya'da düzenlenen Steadfast Dart-26 Tatbikatı'ndaki topçu atışlarına ilişkin paylaşım
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaştı
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Suriyeli mevkidaşı Musab Nizal el-Ali ile bir araya geldi
Meteorolojiden denizler için kuvvetli fırtına uyarısı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Çin, Ay Yeni Yılı'nı kutladı

Çin, Ay Yeni Yılı'nı kutladı

Kanada liderinden Çin'in ülkesine getirdiği tek taraflı vize muafiyetinin ilişkileri yenilediği mesajı

Çin'de insansı robotlar, Bahar Bayramı galasında kungfu gösterisi yaptı

Tecrübeli milli voleybolcu Yeliz Başa, 38 yaşında Çin Süper Ligi'nde

Tecrübeli milli voleybolcu Yeliz Başa, 38 yaşında Çin Süper Ligi'nde
Japonya, Çin'in 62. Münih Güvenlik Konferansı'ndaki Tayvan açıklamalarına nota ile karşılık verdi

Japonya, Çin'in 62. Münih Güvenlik Konferansı'ndaki Tayvan açıklamalarına nota ile karşılık verdi
Çin, İngiltere ve Kanada'ya tek taraflı vize muafiyeti sağlayacak

Çin, İngiltere ve Kanada'ya tek taraflı vize muafiyeti sağlayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet