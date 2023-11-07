CIA Direktörü Burns ile görüşen İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi Gazze'de ateşkes olmayacağını söyledi
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William J. Burns'un İsrail'de Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile bir araya geldiği bildirildi.
Kudüs
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, günlük basın toplantısında abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar hakkında bilgi verdi.
Gazze'de ateşkes olmayacağını ve saldırılarını sürdüreceklerini ifade eden Hagari, 7 Ekim'den bu yana bölgede 14 bin yerin vurulduğunu kaydetti.
Hagari, ayrıca, İsrail'e gelen CIA Direktörü Burns'ün Genelkurmay Başkanı Halevi ile görüştüğünü aktardı. İsrailli sözcü, görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi vermedi.
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