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Dünya

Cezayir'deki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 65'e yükseldi

Cezayir'de son günlerde yaşanan çoklu orman yangınlarında 28'i asker 37'si sivil olmak üzere can kaybının 65'e yükseldiği belirtildi.

Enes Canlı   | 11.08.2021
Cezayir'deki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 65'e yükseldi

Ankara

Cezayir, son günlerde güneyden ulaşan aşırı sıcak hava dalgası ve güçlü rüzgarların ardından çoklu orman yangınlarına sahne oluyor. Cezayir devlet televizyonunun haberine göre, ülkedeki yangınlarda 28'i asker 37'si sivil olmak üzere yaşamını yitirenlerin sayısı 65'e yükseldi.

Yangınlardan en çok etkilenen bölgeler arasında başkent Cezayir'in yaklaşık 100 kilometre doğusunda yer alan Tizi Vizu eyaleti öne çıkıyor.

Cezayir resmi ajansı APS'nin haberine göre 18 eyalette 71 ayrı noktada orman yangınları kaydedildi. Habere göre Tizi Vizu'da 22, kuzeydoğudaki sahil şeridi çevresindeki Becaya ve Tarif eyaletlerinde 13, Cicel eyaletinde de 11 noktada yangınlarla mücadele devam ediyor.

Ülkenin çoğunlukla Amazig (Berberi) nüfusunun yaşadığı ve ulaşımın zor olduğu bu dağlık bölgelerinde çıkan orman yangınlarına ekiplerin müdahale etmekte zorlandığı belirtiliyor. Cezayir ordusu da yangınla mücadele çalışmalarına katılıyor.

Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman dün yaptığı açıklamada, 25'i asker 17'si sivil 42 kişinin orman yangınlarında hayatını kaybettiğini bildirmişti.

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