Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Antalya
Kiriş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 1 uçak, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisi sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle otellere yakın bölgede etkili olan alevler kontrol altına alındı.
Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 8 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.