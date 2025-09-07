Dolar
Gündem

Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Sinan Özmüş, Ayşe Şensoy Boztepe  | 07.09.2025 - Güncelleme : 07.09.2025
Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı Fotoğraf: Ayşe Şensoy Boztepe/AA

Antalya

Kiriş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 1 uçak, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisi sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle otellere yakın bölgede etkili olan alevler kontrol altına alındı.

Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 8 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

