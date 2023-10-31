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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Cezayir: Arap dünyasının İsrail’e karşı tavrı gerilemeseydi bugün Gazze’de yaşananlar olmayacaktı

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, Arap dünyasının İsrail’e karşı tavrındaki gerilemenin Gazze Şeridi’nde yaşananlara neden olduğunu söyledi.

Esat Fırat  | 31.10.2023 - Güncelleme : 31.10.2023
Cezayir: Arap dünyasının İsrail’e karşı tavrı gerilemeseydi bugün Gazze’de yaşananlar olmayacaktı

Cezayir

Cezayir Ulusal Halk Meclisi, İsrail’in Gazze Şeridi başta olmak üzere Filistin’deki saldırıları gündemiyle olağanüstü toplandı.

Milletvekilleri, Filistin atkıları takıp, Filistin bayrakları taşıyarak "Cezayir ordusu seninledir Gazze" sloganları attı.

Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf, genel kurula hitaben, bugün İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik şiddetli saldırılarının sebebinin 7 Ekim ile beraber başlamadığına dikkati çekerek, "İsrail’in Filistin’i tamamen haritadan silme girişiminin ileri bir aşaması olduğunu" vurguladı.

Bu saldırıların uluslararası toplumun İsrail’e sağladığı dokunulmazlığın bir parçası olduğuna işaret eden Attaf, uluslararası toplumun İsrail’e askeri, maddi, manevi, ahlaki, siyasi ve medya desteği verdiğini ifade etti.

Attaf, İsrail’in uluslararası hukuku tamamen ihlal ettiğini belirterek, uluslararası toplumun siyasi iradesinin Filistin sorununa hiçbir çözüm önerisi sunmadığını ve bu davanın tamamen görmezden gelindiğini vurguladı.

Arap dünyasının Filistin davasına dair tavrına ilişkin Attaf, "Arap dünyasının İsrail’e karşı tavrı gerilemeseydi bugün Gazze’de yaşananlar olmayacaktı." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Attaf, Cezayir’in saldırıların durdurulması tam bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasını sağlayacak İsrail işgalinin sona erdirilmesi yönündeki çağrısını yineleyerek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni Filistin halkına yönelik sorumluluğunu yerine getirmeye çağırdı.

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